《慶餘年2》即將開播！回顧2019年7部爆紅陸劇：東宮、陳情令…

2024年已經來到，許多新的陸劇如《繁花》、《春色寄情人》、《在暴雪時分》等都獲得了不少關注。然而，許多網友在微博上懷念2019年的經典陸劇時光，認為那一年是陸劇的黃金時代。



當年的劇集如《知否知否應是綠肥紅瘦》、《東宮》、《陳情令》以及《親愛的，熱愛的》，均以高收視和熱烈討論稱霸屏幕，並且《慶餘年》也即將推出第二季，繼續這股經典狂潮，一起來看看你看過幾部吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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2019年爆紅的「經典陸劇」1.《錦衣之下》

《錦衣之下》是一部描繪錦衣衛陸繹與六扇門女捕快袁今夏克服家族恩怨，共同破解案件與抗敵的古裝劇。劇中陸繹與袁今夏在江湖上的爭鬥與合作最為觀眾津津樂道，其獨特的劇情設計與高超的演技讓此劇在豆瓣上得到了7.5的高分，成為年度爆款。網友盛讚其「神仙選角」，尤其是任嘉倫的「眼神演技」，讓他成為觀眾心中的完美陸繹。

2019年爆紅的「經典陸劇」2.《慶餘年》

《慶餘年》以獨特的幽默與權謀鬥爭混合，成為劇迷津津樂道的話題作。尤其是范閒在監察院的反轉情節，令人印象深刻。這部劇因角色豐富且故事精彩獲得觀眾高度好評，豆瓣開出8.4分的高分，成為當年的熱門劇集。被譽為「新時代的權謀佳作」，展現了古今文化的精彩碰撞，近期更是準備開播第二季，讓不少粉絲都非常期待！

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2019年爆紅的「經典陸劇」3.《陳情令》

《陳情令》改編自耽美小說《魔道祖師》，講述魏無羨與藍忘機的深情友誼與合作解謎。觀眾特別喜愛「藏書閣」和「夷陵老祖」的情節，對肖戰的淚眼演技讚譽有加。此劇結合細膩的情感描繪與緊湊的劇情，豆瓣評分高達8.6分，被譽為「年度最具影響力劇集」，成功塑造了一個既動人又引人深思的故事世界。

2019年爆紅的「經典陸劇」4.《知否？知否？應是綠肥紅瘦》

《知否？知否？應是綠肥紅瘦》透過盛明蘭的故事，展現了古代女性的智慧與堅韌。特別是明蘭處理家庭與情感的場景深入人心，展示她如何在繁複的家族與社會壓力中，保持獨立與自尊。這部劇因其深刻的生活哲學與人物鮮明，播放量突破百億，獲得觀眾的極高評價，並使趙麗穎獲得上海電視節最佳女主角提名，被譽為「經典宅鬥劇」。

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2019年爆紅的「經典陸劇」5.《親愛的，熱愛的》

《親愛的，熱愛的》以楊紫和李現的化學反應爆紅，劇情講述學霸佟年和電競高手韓商言的甜蜜愛情故事。劇中韓商言的電競比賽和兩人的甜蜜互動深受觀眾喜愛，豆瓣評分6.6。這部劇以其真摯感人的情感敘述，成功吸引廣大粉絲，成為2019年的熱門爆款，李現更因此成為「7月男友」。

2019年爆紅的「經典陸劇」6.《東宮》

《東宮》透過彭小苒與陳星旭的出色演繹，講述了一段扣人心弦的愛情與背叛故事。特別是顧小五的欺騙與李承鄞的偏執愛，觀眾尤為難忘。劇中深刻的情感對抗和激烈的劇情轉折讓人深受感動，成功讓觀眾陷入角色的情緒漩渦。由於其高度還原小說和精湛的演技，該劇在觀眾中獲得了極高的評價，成為一部令人痛並快樂著的爆款劇集。

2019年爆紅的「經典陸劇」7.《小歡喜》

《小歡喜》透過描繪三個不同背景的家庭與他們面對高考的故事，深入探討中國式親子關系及教育焦慮。劇中如童文潔的強勢教育方式、宋倩的過度保護等情節觸動了無數觀眾的共鳴，這些真實呈現讓該劇獲得豆瓣8.1的高分，成為年度話題劇，並在收視與評價上都取得優異表現。

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