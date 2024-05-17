「安心事件」已經5周年！盤點4位陷小三風波的女星「她」退出娛圈

難道在愛情的世界裡，真的存在「不被愛的才是第三者」這個道理？無論是介入他人感情的小三、或是被介入而傷痕累累的正宮，最終在愛情裡都是受傷的一方。過去有李靚蕾舉起「蕾神之鎚」，手撕渣男王力宏的精彩故事，也有周揚青大戰蝴蝶的經典情節，「正宮勇鬥小三」的事件，常常都是吃瓜群眾茶餘飯後、全民關注的話題。



今天來盤點 5 位盤點捲入「小三風波」女明星，一起來回顧她們的「形象翻車」事故吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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捲入「小三風波」女明星．Julia 吳卓源

「鄉民老婆」吳卓源 Julia近日被爆成了小三，轟動整個演藝圈！演員朱軒洋與網紅女友 Cindy 交往五年多，男方趁女友去韓國時，與 Julia 兩人被直擊深夜幽會，兩人在公園裡動作十分親密，親熱愛撫、隔著口罩激吻，讓正宮忍不住開嗆：「那我的男友在你身上嗎？」，也讓網友們霧裡看花。

對於 Julia 成為小三的風波，經紀公司代表回應：「Julia 與朱先生因工作結緣，在被告知他本人已分手，雙方才會往前一步相處。目前情況，對她來說非常錯愕非常受傷，之後面對感情上會更小心謹慎。」

捲入「小三風波」女明星．采子

采子與邱鋒澤低調秘密戀愛一年多，身為老闆的邱鋒澤也很積極在為采子的演藝事業鋪路，音樂創作的才華有無限的可能。采子也因錄製《全明星運動會》打開知名度，後來被爆料介入其閨蜜荳荳的男友何孟遠之間的感情，發展出超越友誼的互動，並給男友邱鋒澤戴綠帽。當時兩人的「雙劈腿」事件震撼整個娛樂圈，采子退出節目，同時也被原音兄弟解約、暫離演藝圈，最近也積極展開回歸演藝圈的動作。

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捲入「小三風波」女明星．愷樂

還記得 2020 年的吃瓜大事件之一「周揚青毀滅式爆料」嗎？當年周揚青在微博上公開指控另一半羅志祥的渣男行為，並明確寫下羅志祥對感情不忠的證明，更特別提到羅志祥與旗下女藝人有「不正當關係」。

然而當時羅志祥公司的旗下女藝人別無他人，只有愷樂一人。這也讓許多吃瓜群眾抽絲剝繭，紛紛找出兩人在社群上的曖昧證據以及節目上超越友誼的互動畫面。愷樂於事發後向周揚青道歉：「在這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲，對不起，還有所有愛我的人說聲對不起。」，也象徵著承認自己介入兩人的感情，從此退出演藝圈。

捲入「小三風波」女明星．黃心穎

港星黃心穎在 2019 年與許志安在計程車上在車上激吻，「安心事件」震撼當時的演藝圈，兩人的演藝事業也在一夜之間跌入谷底！女方黃心穎頂著香港小姐亞軍光環出道，當時正與同為演員的馬國明穩定交往中，愛情事業兩得意，備受外界看好。

許志安與天后鄭秀文結婚長跑多年，兩人的感情一直都獲得外界的祝福。結果許志安與黃心穎在計程車的偷吃事件爆發以後，黃心穎直接被貼上「世紀小三」的標籤，演藝事業受到重創。然而許志安出軌一事，妻子鄭秀文事後也選擇原諒，近年來開始漸漸回歸演藝圈的許志安坦言：「這是一輩子的傷疤。」

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