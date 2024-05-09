23歲仙氣女星胡連馨深夜疑被流出20多分鐘裸聊影片　網民籲報警

中國內地23歲新生代女星胡連馨，9日深夜被傳出20多分鐘的裸聊影片，尺度之大引起微博網友議論。



微博9日深夜許多網友發文標示胡連馨，起因為裸聊影片被流出，許多網友呼籲胡連馨提告，「如果是真的，她前男友是不是得坐牢」。

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另外也有網友認為是AI換臉，網友也發起禁傳影片活動。

目前不得而知影片真偽，不過胡連馨在8日晚間曾在微博發文寫道「希望處在至暗時刻的女生，處在絕望的每一個受害者，都能得到正義的解救」，意外引起網友聯想。

根據百度百科資料顯示，胡連馨生於2000年，畢業於中央戲劇學院，2019年個人首部主演電視劇播出、正式進入演藝圈。

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