23歲仙氣女星胡連馨深夜疑被流出20多分鐘裸聊影片 網民籲報警
撰文：ETtoday
出版：更新：
中國內地23歲新生代女星胡連馨，9日深夜被傳出20多分鐘的裸聊影片，尺度之大引起微博網友議論。
微博9日深夜許多網友發文標示胡連馨，起因為裸聊影片被流出，許多網友呼籲胡連馨提告，「如果是真的，她前男友是不是得坐牢」。
點圖放大瀏覽胡連馨照片：
+29
另外也有網友認為是AI換臉，網友也發起禁傳影片活動。
目前不得而知影片真偽，不過胡連馨在8日晚間曾在微博發文寫道「希望處在至暗時刻的女生，處在絕望的每一個受害者，都能得到正義的解救」，意外引起網友聯想。
根據百度百科資料顯示，胡連馨生於2000年，畢業於中央戲劇學院，2019年個人首部主演電視劇播出、正式進入演藝圈。
【延伸閱讀】抖音古裝美女網紅「煥兒」無碼AV外流 繫狗鍊、公廁露體形象盡毀（點擊放大瀏覽）：
+17
海南長髮女「三點全露」沙灘拍裸照影片瘋傳 一旁有兒童玩耍涉舔胸頂私處 百萬美妝網紅遭繼父淫辱多年 驚揭生母竟是從犯美女網紅「撞臉胡慧中」爆紅 被揭曾參加《非誠勿擾》長相不一樣抖音親子網紅樊小慧因丈夫出軌離婚 秒整容報復 新樣令粉絲心痛台美女網紅要求香港契爺課金100萬贖身 涉欺詐遭跨海起訴台灣網紅愛莉莎莎遊香港 稱被藥房店員詐騙：離開時全身都沒錢了
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】