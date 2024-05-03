慶餘年2｜最新預告曝光　張若昀李沁「飯碗CP」大婚備受期待

由張若昀、李沁主演的古裝陸劇《慶餘年》，2019年上線時引爆追劇熱潮，被譽為繼《琅琊榜》後最具代表性的權謀陸劇之一，其總播放量高達160億，連主角們聲勢也更上一層樓，如今，《慶餘年》第二季已在騰訊創下超越1300萬預約觀看人數，最新預告亦於日前曝光，令觀眾萬分期待。



《慶餘年》講述一個有著神秘身世的青年范閒（張若昀 飾），自海邊小城初出茅廬，歷經家族、江湖、廟堂的種種考驗與錘煉，演繹一場酣暢淋漓的傳奇故事。該劇第一季創造許多經典橋段，如「吃雞腿邂逅愛情」、「范閒殿堂前醉酒吟詩」等，劇中的范閒與林婉兒也已締結連理，粉絲期待已久的「飯碗CP」大婚之日也將於第二季隆重登場。

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《慶餘年》第二季除了有爾虞我詐的人性博弈、緊張刺激的武打對決外，也有浪漫綺麗的愛情故事，無論是親情、友情、或愛情，許多元素都讓粉絲津津樂道。而在新一季裡，也將會陸續揭曉許多第一季的未解之謎。

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