慶餘年2｜李沁8個經典角色：做林婉兒曬演技、楚喬傳元淳最經典

李沁和王一博主演的民國諜戰劇《追風者》在豆瓣獲得7.8高分，為李沁又累積一部好評代表作。90後小花李沁在陸劇圈一直都是個很奇妙的存在，她不是大流量演員，可是存在感依然很強，每次挑選的劇本都能合作到人氣男神，先後在《追風者》和《夢中的那片海》搭擋頂流男星王一博和肖戰，而這兩年主演不少質感正劇，演技備受肯定。



回顧李沁近年的出圈角色，《如懿傳》寒香見、《楚喬傳》元淳公主，即使是配角都成經典！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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李沁主演陸劇「出圈角色」：《夢中的那片海》佟曉梅

李沁在《夢中的那片海》扮演的佟曉梅，生長在一個氛圍比較民主的家庭，是個心地善良、溫和嫻靜但骨子裡又很有主見的姑娘。在她眼裡成為醫生是一種堅定的信仰，她願意在這方天地裡，服務病患，也隨時準備束衣披袍，奔向沒有硝煙的戰場。她喜歡肖春生的自由坦蕩、仗義善良，然而陰差陽錯的出場順序讓她選擇收起自己的喜歡，默默付出，努力成全對方。

李沁出道以來的角色形象豐富，在《夢中的那片海》飾演穩婉溫柔的早期女子，帶入感特別強，和肖戰的搭配也很適合。這部劇其實是兩人繼《狼殿下》和電影《誅仙》後第三次合作，搭擋默契十足。以往只要是和肖戰搭配的女明星總是會被他的粉絲各種黑，粉圈總是不安寧，所以李沁能合作這麼多次而且安全下莊實在不容易，可見她的實力和路人緣夠穩。

李沁主演陸劇「出圈角色」：《慶餘年》林婉兒

李沁在《慶餘年》扮演的林婉兒其實只是個鑲邊女主，劇集後半段幾乎沒有戲份，但存在感依然很強，一上線就以「雞腿姑娘」萌上熱搜。林婉兒是南慶宰相林若甫與長公主李雲叡之女。個性活潑靈動，因與范閒結緣於一隻雞腿而有「雞腿姑娘」的綽號。當她看到范閒明知刀山火海也要挑戰世事不公時，她能堅定說出「我只希望，這世間有公道存在」，是個十分鮮活的角色。

不過有些網友吐槽李沁不太適合演「甜美」，李沁的五官被歸類為「苦相」，所以她出道以來演過不少艱苦女人角色，過於軟萌甜膩的角色設定不太適合她，看著總有些彆扭，但李沁的演技依然在線，也確定會在《慶餘年》第二季回歸。

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李沁主演陸劇「出圈角色」：《愛上特種兵》夏初

李沁在軍旅愛情劇《愛上特種兵》扮演的夏初，是東南戰區總醫院心臟外科醫生，溫柔獨立、敢愛敢恨。她平日是個開朗熱情，有時又有點「慫」的「大喵」，但在涉及自己的職業與信仰時，她會毫不退讓的堅守底線。於夏初而言，醫者的使命高於一切。經歷了諸多困難阻撓後仍能堅守醫者初心。李沁的哭戲帶入感特別強，每次討論到「女星絕美哭戲」的話題，她主演的角色總會被提及，能哭得美又哭到觀眾心坎裡真的不容易！

李沁主演陸劇「出圈角色」：《請君》于登登

李沁和任嘉倫主演的民國奇幻劇《請君》，算是她近期評價最差的一部，被網友吐槽找了兩個性格沉悶無趣的演員來演輕喜劇，強行甜虐的劇情也讓人崩不住，標準的工業糖精，再加上劣質的服裝造型等等，李沁原本備受肯定的演技在這部劇都被吐槽。而她在劇中扮演的于登登，是青泉寨大當家，人稱女寨主。性子大咧咧、舉止不拘小節，言行粗魯，橫行霸道，雖然貪財好色，但個性卻十分仗義。對陸炎一見鍾情，把他娶回家當二夫人，總喜歡叫陸炎為陸姨娘。角色設定是十分鮮活有魅力的，可惜劣質的劇本讓演員無法好好發揮，和任嘉倫也毫無CP火花。

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李沁主演陸劇「出圈角色」：《狼殿下》馬摘星

許多觀眾都非常喜歡裡沁在《狼殿下》扮演的馬摘星，是個前後反差極大的角色。劇中馬摘星是奎州城主馬瑛的女兒，生性灑脫、喜歡交各地朋友。年少時，摘星與狼仔相識，成年後被他所救。摘星戰袍加身，幫助狼仔從狼群中找回人性，也讓他們的心靠得更近。可摘星在面對愛情與仇恨兩難的局面時，內心經歷了三重愛情成長，突破命運的限定，與渤王攜手反對苛政、扶助百姓，為正義和命定的愛情而戰。

從前期天真爛漫的少女，到後期為了國仇家恨提刀復仇，李沁其實特別適合霸氣狠冽的角色設定，而且她的古裝扮相是美出圈的，俠女裝扮配上她陰狠的眼神，讓她在《狼殿下》創造了許多經典畫面。雖然這部劇沒有機會大火，但大家對馬摘星都印象深刻。

李沁主演陸劇「出圈角色」：《錦繡南歌》沈驪歌

李沁在《錦繡南歌》的古裝造型也非常好看，她飾演的沈驪歌是朱雀盟成員之一，暗中佈局刺殺姦佞劉義康多年，武功超群，殺伐決絕，智勇雙全又帶有俠義之氣。本想藉太妃壽宴獻舞刺殺劉義康，卻在陰差陽錯間成為沈家將門嫡女，與劉義康聯姻，從而開啟一段歷經重重劫難的愛情。

李沁的俠女形象在《錦繡南歌》發揮得淋漓盡致，她實在太適合這種瀟灑帥氣的角色了，比起《慶餘年》甜萌的林婉兒更有魅力。自小學習戲曲的李沁，練就一身端正卻又柔軟的身段，穿上古裝的儀態特別好看，打戲又十分到位，且李沁的五官又帶有古韻，所以其實她特別適合古裝劇。

李沁主演陸劇「出圈角色」：《如懿傳》寒香見

大家應該都忘不了《如懿傳》寒香見吧！雖然是後期才上線的角色，可是存在感依然很強，她把寒香見演出了冷冽梅花的感覺，剛出場時穿著異域造型跳舞的情節很經典，回眸的眼神真的很勾人。不過還是有些網友小小吐槽，認為李沁的長相沒有那種讓人一眼驚為天人的美貌，感覺偏淡雅，應該要找迪麗熱巴那種濃顏系大美人來演異域美人更適合。

李沁主演陸劇「出圈角色」：《楚喬傳》元淳

李沁最出圈的角色絕對少不了《楚喬傳》元淳公主！這角色已經成經典了，每次只要想到惡毒女配，她絕對榜上有名。劇中元淳原本是天真爛漫的西魏公主，自幼喜歡燕洵，但在遭遇心上人抗婚、叛國以及被燕北軍侮辱，性格轉變為陰險自私。從率真可愛的亂世王女，到後來毒害父皇、陰險毒辣的復仇魔女，李沁把角色前後的反差演得極好，不只是裝造改變，而是整個人的眼神和氣質都不一樣，從這個角色就能看出李沁的角色塑造功力。

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