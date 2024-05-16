慶餘年2今啟播　3大名場面能否超越上季「醉酒吟詩」經典片段？

劇迷們苦等5年的古裝傳奇劇《慶餘年第二季》今晚啟播，《慶餘年第二季》目前再度更新預約觀看人數，創下1600萬的人數新高，而三大名場面「飯碗CP婚禮」、「范閒朝堂激辯」、以及「外科手術」是否將超越第一季「醉酒吟詩」的經典片段，也令大家翹首以待。



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《慶餘年第二季》結合奇幻、武俠、以及愛情等元素，也暗示將會出現更多現代化的劇情，像是「YYDS」、「班主任」、更提到「手術」等用詞皆引發劇迷熱議，《慶餘年》的招牌奇幻武打、宮廷傳奇戲碼也是粉絲熱切期待的看點之一，預告還出現千軍萬馬在草原上奔騰、范閒對抗各大武林高手等熱血場面，都預示著范閒即將在京都展開一場華麗至極的古裝冒險。

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全新角色大皇子（付辛博 飾）和三皇子（郭子凡 飾）也將在《慶餘年第二季》中登場，近日主要演員們張若昀、李沁等人陸續在上海、重慶、以及北京等城市出席超前巡映禮活動，更持續釋出眾多精彩片段及幕後花絮，與劇迷們一同倒數期待。在戲外作為相識多年好友的張若昀、李沁，日前在各大城市勤跑宣傳也是默契十足，皆以現代帥氣俊美的造型現身，劇組更送上一整鍋雞腿，請李沁手拿雞腿拍照，重現經典的「雞腿姑娘」造型，先前劇組便強調將會是開播以來最浪漫場景的「飯碗CP」的婚禮，兩人在活動上更向全場粉絲開心灑糖，張若昀更公開宣告「第二季我們結婚了」，並要求李沁與他一起比手指愛心，引起全場歡呼。

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