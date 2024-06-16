53歲香港男神幫「低收入演員」捱過難關！盤點6位默默行善的明星

娛樂圈有許多外貌特別出眾、才華十分洋溢的藝人，但有一些大明星除了在舞台上努力追逐理想、實現夢想之餘，還默默選擇用內在的善意去影響粉絲，進而讓這個世界多了一些美好。他們回饋社會毫不手軟，雖然是家喻戶曉的大明星，但他們願意付出實際行動去溫暖有需要的人，例如捐助貧困兒童、建設學校、賑災捐款等，用愛心照亮黑暗所籠罩的角落。



以下盤點6位「默默行善」大明星，只能說最後一位也太低調，還曾經受到總統的表揚！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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「默默行善」大明星1．朴寶劍

有「國民女婿」之稱的韓國男神朴寶劍，外表一直給人陽光、溫暖的少年感，性格低調的他卻絲毫遮掩不住他那獨特的魅力和做善心的暖舉。曾有粉絲目擊朴寶劍在育幼院低調擔任志工，這也是朴寶劍默默行善的非公開行程。

朴寶劍（IG@bogummy）

原來朴寶劍不只會捐款支持需要協助的人，更願意付出時間親自擔任志工，帶著物資去探訪育幼院的小朋友。粉絲側拍朴寶劍細心拆解和分類紙箱的誠懇模樣，絲毫沒有大明星的架子，樂於助人的優點也默默感染了粉絲，長期資助這間育幼院。從偶像到粉絲，身體力行去做善事真的是最美好的一面！

朴寶劍（IG@bogummy）

「默默行善」大明星2．古天樂

出了名善心爆棚的古仔古天樂，絕對是演藝圈當中數一數二的天使慈善家。投身公益數十年的他，一直都為善不欲人知，甚至無條件將大部分的收入用於慈善事業。曾有人問及古仔，捐學校吃力不討好，為什麼還一直願意做這件事？古天樂並不把對方的非善意放在心上，反而是暖心回答：「盡我所能幫助他人，捐校是我力所能及的事。」

出了名善心爆棚的古仔古天樂，絕對是演藝圈當中數一數二的天使慈善家。（陳順禎 攝）

古仔不只是善心不落人後，甚至全心全意在關心同行或後輩。尤其是在疫情期間，擔任現屆香港演藝人協會會長及香港電影工作者總會會長的古天樂發起支援計劃，協助底層演員讓他們度過難關，聯合許多家公司拍攝公益電影，不只是把票房全數作為捐贈，還創立「抗疫金」，拉那些同行演員一把。

古仔不只是善心不落人後，甚至全心全意在關心同行或後輩。（陳順禎 攝）

「默默行善」大明星3．五月天

高人氣搖滾天團五月天一直都是做善事不落人後的演藝圈代表，將泉州的「2024 Just Love It！五月天｜擁抱｜演唱會」，宣布這場演唱會將不扣除任何成本、不收任何酬勞，將售票總收入全額捐贈作為慈善用途，一共捐出 4000 萬台幣的愛心做公益，不只是用音樂激勵人心，而是身體力行將信念與力量傳遞給許多有需要的人。

今年 4 月的花蓮地震導致多棟大樓房屋傾斜、多條道路遭落石砸毀，五月天刻不容緩及時伸出援手，立刻捐出 500 萬台幣。（ashin_ig@IG）

今年 4 月的花蓮地震導致多棟大樓房屋傾斜、多條道路遭落石砸毀，五月天刻不容緩及時伸出援手，立刻捐出 500 萬台幣，更是喊話「下一站，花蓮見」，預計將會在花蓮舉辦演唱會，讓受到重挫的觀光產業能有復甦的希望，也讓災民心頭暖暖的。

五月天刻不容緩及時伸出援手，立刻捐出 500 萬台幣，更是喊話「下一站，花蓮見」。（IG@ashin_ig）

「默默行善」大明星4．林志玲

國際名模志玲姐姐在過去一直都是亞洲演藝圈裡的人美行善的模範生代表，私底下行善的暖舉從不高調分享，而是默默將愛心與暖意分享給有需要的人。林志玲過去曾被問及為何想成立「志玲姊姊慈善基金會」？原來契機是來自 2005 年拍攝廣告時發生的一起墮馬意外事件，從生死關頭走一遭的林志玲決定好好為這個世界留下美好印記，也認為自己能幸運活下來是因為老天希望自己能多做一些好事。

林志玲也是在走訪大大小小的偏遠山區以後，決定協助建設學校宿舍與設備，讓孩子們能有平安健全的環境學習。（IG@chiling.lin)

除了有香港古天樂捐學校，林志玲也是在走訪大大小小的偏遠山區以後，決定協助建設學校宿舍與設備，讓孩子們能有平安健全的環境學習。成為媽媽後，為了專心陪伴寶貝兒子長大的志玲姐姐決定減少出席公開活動，並強調如果是慈善活動，她一定願意露面支持，再一次展現人美心善的魅力！

林志玲也是在走訪大大小小的偏遠山區以後，決定協助建設學校宿舍與設備，讓孩子們能有平安健全的環境學習。（視覺中國）

「默默行善」大明星5．IU

高人氣的「國民天后」IU李知恩無論是戲劇、創作、唱歌、表演、跳舞等各領域都有亮眼成績，在做善事方面也從不手軟，因此成為韓國演藝圈出了名的善心小天使。出自貧困家庭的IU相當懂得將心比心，出道以來都很熱心公益，每一年都為不同的族群捐款、為弱勢團體發生和提供援助，一直都把愛心和溫暖送給有需要幫助的人。

高人氣的「國民天后」IU李知恩無論是戲劇、創作、唱歌、表演、跳舞等各領域都有亮眼成績。（KBS）

IU也樂於發揮自己的正面影響力，每一年的生日或是出道紀念日，粉絲都十分有默契不送禮物給IU，反而是效仿偶像默默行善，例如幫助弱勢兒童、單親家庭、未婚媽媽或是低收入戶家庭等。IU直言讓粉絲們跟著她一起投入公益活動，一起分享溫暖和愛是最幸福的事！

IU李知恩在做善事方面也從不手軟，因此成為韓國演藝圈出了名的善心小天使。（IU《YOU&I》MV截圖）

「默默行善」大明星6．申敏兒

韓劇女神申敏兒絕對是是韓國娛樂圈裡的「人間天使」善心代表之一，人美心美的最佳模範！自出道以來，申敏兒一直默默為弱勢團體捐款、投身公益事業，用行動去關懷有需要協助的人。早在 2009 年，申敏兒就開始資助貧困兒童、獨居老人和燒燙傷患者，幫助他們走出艱困的環境與生活。樂善好施的申敏兒，累積捐款已高達數十億韓元，相當令人競拍。

申敏兒每年固定撥款一億韓元資助因醫藥費過高而無法動手術的病患。 （《我們的藍調時光》劇照）

值得一提的是，申敏兒過去曾聽到一名燒燙傷患者的故事，因此萌起善心，每年固定撥款一億韓元資助因醫藥費過高而無法動手術的病患，不但以金援方式提供協助，更親自現身為他們打氣。申敏兒的熱心公益善舉，使她獲得總統表彰肯定，成為公認的低調慈善家。

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