35歲男星靠Netflix劇再爆紅「身世好凄慘」出生28日即被父母拋棄

35歲大陸演員井柏然憑藉選秀節目出道，後來演出電影《捉妖記》、《後來的我們》，都交出好成績，被封為「票房靈藥」，近日他主演的陸劇《新生》一度登頂Netflix台灣榜首，井柏然人氣再度飆高，悲慘的身世也被重提。



井柏然與周依然主演懸疑犯罪劇集《新生》，井柏然飾演的「費可」一角，透過各種管道進行詐騙，展現不同以往的演技。出道17年的他，演藝道路算是順風順水，當年演出劉若英執導的電影《後來的我們》在台灣打開知名度，人生的際遇卻不這麼順遂，井柏然出生28天，父母就因失和分開，好賭的父親把他丟給嫲嫲湊大，所幸祖父母對他很疼愛，雖然家境貧窮，卻給予滿滿關愛。

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井柏然16歲時，嫲嫲意外摔斷腿，他無力負擔醫藥費，井柏然求助過父母都被拒絕，當時在賭桌上的父親還嗆聲：「死了最好，少來找我要錢，快滾，你來了我手都臭了，晦氣！」井柏然為了籌錢謊報年齡去打工，18歲時被製片人相中，參加選秀節目《加油好男兒》拿到冠軍，出道後才改善了家中生活。井柏然成名後沒忘記奶奶的恩情，寫了歌曲〈小小的我〉送給嫲嫲，也買了豪宅讓嫲嫲餘生沒有後顧之憂，卻在工作之際，得知嫲嫲過世消息，沒能見上最後一面，父母在葬禮上向他道歉，他選擇原諒也維持友好關係。

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