劉嘉玲赴法探梁朝偉班被野生捕獲 巨星夫妻私下甜蜜互動閃盲網民
撰文：ETtoday
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香港影壇巨星梁朝偉近日在歐洲忙於拍攝新片《Silent Friend》，他的妻子劉嘉玲也抽空飛往探班。這對星光燦爛的夫妻檔在南法的街頭被一位網友偶遇，並分享了兩人的私下互動。
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這位網友在社交平台小紅書上分享了這次的驚喜遇見，驚呼劉嘉玲本人真的好美、好瘦、好有氣質：「真的像夢一般。」從她分享的影片中，劉嘉玲簡單穿著套裝，戴上圓帽和墨鏡仍氣場十足，被認出來了也大方打招呼。
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更令人驚喜的是，網友發現後來連梁朝偉也現身了，劉嘉玲勾著老公的手悠哉散步，還摸了摸對方的頭，互動甜蜜又恩愛。這則貼文曝光後，許多網友紛紛留言讚賞劉嘉玲的狀態維持得很好，也讓更多人看到了這對低調夫妻在鏡頭外的甜蜜互動。
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