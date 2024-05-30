女星回應豪宅糾紛「含淚認錯」一原因解釋唔拎包裹及拖欠管理費
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
郭書瑤日前被「鏡週刊」爆料積欠大樓管理費近5萬元（台幣），及在管理室堆積大量快遞，還被監視器拍下撕掉公告的畫面，她事後認錯道歉，坦言因為常到外地工作，才會疏忽沒有把日常事務處理好，她日前出席緯來體育高中街舞大賽記者會，也是事件爆發後首次露面。
郭書瑤在記者會上敬業載歌載舞，笑容燦爛，她表示因為真的很喜歡街舞，所以還是決定出席，我自己個人的生活習慣造成困擾，她也覺得非常抱歉，至於撕掉公告的心情？她忍不住一度哽咽，甚至眼眶泛淚表示「細節就不多解釋，不希望活動失焦，所以也就不便多說。」有想跟鄰居說些什麼嗎？她也委婉拒答，表示就不再多說，訪問僅2分半就結束。
【圖輯】點圖放大看更多郭書瑤靚相👇👇👇
+30
乘風破浪2024｜性感女星被淘汰 陸網民戥佢唔抵：表現勝過周揚青獨家｜傳郭書瑤《乘風2024》登場即被foul 視陳嘉樺為學習對象乘風破浪2024｜郭書瑤一登場即被foul 甜美度仲被人跟呢位教主比乘風2024｜33歲性感女星疑被淘汰《浪姐5》未開播已爆出大量傳聞郭書瑤林子閎訪港宣傳新劇《完全省錢戀愛手冊》 表明接受姊弟戀郭書瑤跨年著低胸性感裝大鬥安心亞 淺藍色外套難掩豐滿好身材
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】