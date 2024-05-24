44歲汶萊王子半裸騷肌「膚色曬到變黑炭」網民笑稱黑到唔認得
撰文：聯合新聞網
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昔日男團「飛輪海」成員吳尊與初戀女友林麗瑩結婚後，育有女兒Nei Nei、兒子Max，一家四口目前定居於上海。近來他在社群平台分享打網球的狀態，全身曬成炭黑色，嚇壞許多粉絲。
愛妻出名的吳尊，近日在520節日並沒有放閃，反而是帶著愛犬到球場練習網球，當天他半裸練球，頭戴帽子、墨鏡，只穿著一件短褲便在烈日下自己打球。畫面中，只見他全身曬成炭黑色，意外引來網友們熱烈討論，還有網友說：「黑得都認不出來了」，吳尊則回應網友們說：「夏天的男人膚色」。
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