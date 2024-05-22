內地女神開Threads第二個PO「無法顯示」6年前曾被中國全面封殺

大陸女星范冰冰開設Threads帳號！她2018年因逃稅風波遭到封殺，除了轉投美容事業，演藝事業則改在海外發展，網友發現Threads出現她的藍勾勾帳號，第一則串文放送2張美照向粉絲打招呼。



范冰冰曬出兩張絕美新照，且在其他社群網站尚未公開過。照片中她的烏黑秀髮梳成復古風格，部分劉海垂在額頭上，眼神深邃、艷紅色口紅和黑色的眼線，讓五官更加立體。她將手靠在臉頰旁，搭配黑色美甲、黑色背景，突顯出她白皙的膚色和精緻的妝容，整體氛圍神秘且具有藝術感。紀念性的第一則串文，以英語寫著「New to Threads!（新加入Threads）」，搭配一個星星眼表情圖示。

【圖輯】內文突然「無法顯示」！點圖放大看范冰冰於Threads的串文及更多靚相👇👇👇

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網友好奇「First?（第一次）」，釣出范冰冰回應「Yes」。有人說「姐都下載了，可以帶上丞丞（范丞丞）嗎？」她則回以一個思考的表情符號。緊接著范冰冰發第2則串文，除了一個愛心表情符號，內文卻出現「無法顯示貼文」的狀況，疑似是轉載串文，但是對方設定不公開且不是好友者，大眾看不到內容。網友驚問「姐姐妳發啥了又被404」，同時許多粉絲跟著熬言回應留言，支持女神開新帳號。

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