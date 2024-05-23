46歲視后《浪姐5》曬舞功遭網民嘲「跳悟空舞」：好好演戲不好嗎?
撰文：聯合新聞網
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楊謹華參加大陸綜藝節目《乘風2024》（浪姐5），挺進第三次公演，雖然她唱跳不差，不過第二次公演她和大陸實力派歌手何潔、周揚青、泰國女神Mai同組表演孫燕姿的〈神奇〉，整理妝造、舞台場景與舞台評價褒貶不一。
有網友表示笑到流淚，「真的好神奇」，有網友則讚楊謹華波浪黑髮造型「真的秒殺」，而有網友分享楊謹華跳舞影片，評價「這什麼悟空舞啦」，直言：「好好演戲不好嗎」，沒想到竟釣出楊謹華本人回應了。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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楊謹華看到網友評價，高EQ回應，幽默自嘲「有像耶」，表示已盡最大努力，並稱喜歡跳舞，抱著學習、跳出舒適圈的態度參加節目，她虛心表示「有任何指教我是期待的」，也謝謝網友的關注。她表示接下還有第三、四次公演，也歡迎指教。
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以演員身分為大眾熟知的楊謹華，參加《乘風2024》挑戰唱跳，從個人秀表演〈一個人跳舞〉，到後續公演表演〈熱冬〉、〈神奇〉，都是唱跳舞台，展現她想跳舞決心，且目前為止表演穩定，未拖團隊後腿。
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