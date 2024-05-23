慶餘年2｜3位新加入女星惹負評「她」被指醫美過度不宜拍古裝劇

人氣權謀古裝劇《慶餘年2》（慶餘年第二季）相隔5年播出，總播放量已經突破165億，在央視播出收視率也破2%，是同時段收視冠軍，寫下了超級亮眼的成績。不過，第二季雖然大部分人馬回歸參演，仍有部分演員替換，其中第一季結局爆點之一的「言冰雲」一角本由肖戰飾演，現改由吳幸鍵演出，觀眾的反應兩極，其餘新加入的女星也承受了不少的負評。



王楚然在《慶餘年2》中飾演捲入爭鬥的「抱月樓」青樓女子「桑文」，一出場扮相絕美，不過，雖然外貌過關，但她的演技卻被批不自然，台詞也講不清楚。此外，毛曉彤飾演北齊大公主，預告中機靈可愛的樣子讓人相當期待，然而正式開播以後，卻躲不過被檢視，一樣被批評表情太誇張，演技過於浮誇。

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換角的部分，除了言冰雲一角換人以外，第一季飾演女主角林婉兒好友的「葉靈兒」，第一季由韓玖諾飾演，第二季換為更資深的金晨，開播前就被質疑為了在大IP劇《慶餘年》蹭一角，擠掉了韓玖諾的位子，身為演技實力派，在開播後演技竟也翻車，被觀眾批評形象與葉靈兒相差太遠，眼神也無神，更有人毒舌評論認為她醫美做過頭，已經不適合演古裝劇，令人很出戲。

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