43歲天后開巡迴騷順便旅行「零偽裝真面目」震驚網民：像大學生

天后蔡依林（Jolin）近來在大陸舉辦 「Ugly Beauty」世界巡迴演唱會，日前在杭州開唱的她，在社群分享一系列「遊客照」，而她打扮猶如大學生，零偽裝大方現身，讓粉絲直呼好想和天后巧遇。



蔡依林自明日（24號）起一連2天將在南昌國際體育中心體育場開唱，在離開杭州前，她不忘趁空遊覽當地風光，照片中的她身穿綠色長袖上衣，搭配藍色牛仔寬褲，頭上戴著黃色鴨舌帽，打扮相當休閒，更開心在西湖橋上比起愛心。

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蔡依林邊唱邊觀光的方式，讓不少粉絲也能看見天后私下真性情的一面，粉絲更笑說，「台上國際巨星，台下女大學生」、「清晰度很低的正宗遊客照」、「好像小孩放學等媽媽來接」、「蔡姐真的精力旺盛，彩排旅遊演唱會一個不耽誤」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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