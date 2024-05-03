浪姐5｜39歲女星否認炒百合人設「突然認愛女生」：是心之所向…

大陸39歲女星戚薇參加歌舞競演節目《乘風2024》（又名《浪姐5》），在第一次團體公演裡和謝金燕等人同隊，更出現各種撩妹舉動，已婚且育有一對子女的她，遭網友質疑炒作女女曖昧氛圍的「百合人設」，對此她也發文回擊網友，表示「女生不得不愛」。



戚薇和男星李承鉉婚後生活相當甜蜜，她曾表示想參加《浪姐》，卻在第3季懷孕而推掉邀約，終於在《浪姐5》時成功加入。初次登場時，節目組好奇問她將和35位姐姐共處的心情，她藏不住喜悅，直喊：「就是掉進花叢中，暗自竊喜。」

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在一公表演裡，戚薇和謝金燕、蔡文靜、黛薇卡霍內（Mai）唱跳甜美的〈熱戀情節〉，一登場就大秀撩妹技巧，讓全場尖叫連連，不過卻意外引來網友反感，轟她靠「百合人設」來衝人氣。

對此，戚薇在微博直播並發文表示：「我很慶幸能認識到這樣一群姐姐，就像你們看到的那樣，壓不住嘴角的喜悅，因為由衷的欣賞她們每一位，她們來自不同的國家，不同年紀，不同閱歷，風格各異，美的千姿百態。我和其中許多姐姐幾乎朝夕相處，接觸之後這種感受會更加強烈，她們散發著我們女性不同的魅力，釋放著不同的力量、愛和溫暖。」

對於被網友指刻意打造人設，戚薇也直率表示這並非人設，而是心之所向，「一直以來，我從不掩飾對女生的喜愛，女生就是這個世界上美好的化身之一，因為看到過太多美好的女性，得到過太多來自女性的幫助和愛。沒錯，我已婚已育，但這不妨礙我愛世間所有美好的一切，尤其女生，不得不愛！」

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