慶餘年2劇評｜第二季被批「為搞笑而搞笑」　卻因一關鍵好過上季

《慶餘年2》（慶餘年第二季）1800萬人的預約量，打破了騰訊視頻的記錄，開播以後又破了騰訊視頻歷史熱度紀錄。關注度高爭議就大，說是「為搞笑而搞笑」。



要我說，喜感是一種敘事風格，也是一種前情鋪墊。哪家的宴席不是先涼菜、開胃菜，再熱菜、橫菜、大菜？

這兩天，熟悉的味道又回來了，爽文裡的厚重感也顯現了。貓膩堅持把樸素的道德正義作為基本的敘事法則：好人要有好報，做了錯事要付出代價；人人平等，公平正義是天下最高的道理……

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這也是劇版《慶餘年》踐行的原則。2019年播出的《慶餘年》是少年范閑（張若昀 飾）成長史，他雖然已經感知到世界的殘酷與參差，但總歸被長輩們保護得很好。但到了《慶餘年2》，這份安全感被他主動打破了。給慶帝（陳道明 飾）當棋子，沒什麼不好的，可只有站起來當人，理想的世界才能建成。

《慶餘年》第一季裡，為滕梓荊（王陽 飾）復仇，是少年人的「千金一諾」。到了第二季，老金頭（王建國 飾）的事讓範閑徹底「破防」了。他問王啟年（田雨 飾），這樣的事多嗎？王啟年說，百姓都習慣了。答非所問，卻又鞭辟入裡，直戳人心窩子。

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《慶餘年》是爽文的底子，王倦沒有止步於爽劇敘事，他在第二季加入了很多厚重的東西。現實世界裡，很多事不了了之，成為沉沒的社會成本。正義有時來得很晚，讓人幾乎感覺不到它的存在。俠之大者郭靖要砍郭芙的手還給楊過，黃蓉攔著攔著，這事也就不了了之。

以牙還牙不是現實世界的唯一法則。《慶餘年2》第9集，不知道看哭了多少人。要把理想主義者寫動人，就不要寫他如何努力，最終金榜題名。要寫他一事無成，鬱鬱寡歡。

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鄧子越（餘皚磊 飾）便是這樣的人，他本也是辛棄疾式的人物，世間多不公，以血引雷霆。但現實的消磨，讓他只能苦笑著說一句，做官，人情世故嘛。多麼活生生的人啊。

作為一個有機會看過後面劇情的人，我敢保證：《慶餘年》第二季比第一季帶勁，好就好在更厚重。開篇的確多了一些耍的地方，是討好型人格發作的過度饋贈。

第一季播的時候，它赤條條來，沒那麼多包袱；這一季則不然，「1800萬預約」是榮譽也是負擔，總想把服務搞得更好。但它並沒有忽略人性殘酷與世界猙獰。太子（張昊唯 飾）言語之間，侍衛幾十口子盡數喪命，史家鎮的居民被盡數屠戮。

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好的古裝劇，不是讓人有「穿越」的衝動，而是要讓人有抒發憤慨的可能。權力傾軋之下，普通人要麼被吞噬，要麼同流合污。

葉輕眉的理想世界，是超越時代的。她所發起的抗爭被剿滅了，且看範閑如何掙脫羅網。左膀王啟年，右臂鄧子越，好戲正式開場。朝堂激辯、禦史罵殿、科場舞弊，段段高能。觀劇走起吧。

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