韓國恐怖片《破墓》女星IG突貼「病人衫照片」　驚揭：我癌症復發

韓國38歲女星鄭允荷24日在Instagram上傳一張身穿病患服的照片，宣布自己癌症復發。



鄭允荷近期出演熱賣電影《破墓》的女配角，演技備受肯定，她出道以來累積作品非常多，是外型與實力兼具的知名演員。

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前天她上傳自己身穿病患服的照片，神情看起來有些憔悴，但臉上還是堅強的掛著笑容。

鄭允荷表示，1年3個月前自己就被診斷出長了腫瘤，當時經過手術，被認定為良性腫瘤，但現在卻被診斷出癌症復發。

她表示，如果自己突然消失一陣子，可能是沒有力氣和勇氣。讓許多粉絲相當不捨，但現在她已經刪除這張照片。

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