破墓影評｜揭秘韓國都市傳說「鐵針」切斷地脈摧毀殖民地風水？

光是端出國寶級影帝崔岷植，外加依舊當紅的金高銀、李到晛，另有得獎無數的演技派柳海真，就很讓人好奇《破墓》是怎樣的恐怖片，何以找來這樣的黃金陣容演出，然則《破墓》從「破墓」、「換風水」等習俗，引領觀眾一探巫女、風水師以及禮儀師等職業，4個看似在年紀、性格完全不同，是因為工作類型相近而聚集的專業人士們，如何面對數百年以來沉潛的邪靈。



邪靈是誰？

《破墓》鎔鑄韓國早先的抗日歷史，從一開始的不著痕跡，到後來的火力全開，更透過沉浸式的淒冷影像，展現人物性格，像是在昂貴酒店被附身的親日派後代朴志勇，面對早已不存在的朝鮮總督府致意，總督府也早被拆除；另對於主角群對於「風水」的界定，其中身為資深風水師金尚德（崔岷植 飾演）論及自己的工作與女兒工作其實無異，自己重視民俗，女兒則是科技，皆以五行為常，土為根本，金、木、火、水作為衍伸。

【相關圖輯】破墓｜5點分析劇情＋彩蛋懶人包 0815、1945等三組數字另有意思（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

至於切斷地脈的「鐵針쇠말뚝」，更是韓國多年以來的都市傳說，同樣是日本的殖民地，台灣也早有傳說，對於「鐵針」破壞殖民地各國的風水，才會無法抵抗強權，《破墓》到後半段才昭然若揭，原來是要以「破除風水」為主，而在其中衍生出的巨大邪靈，便成為電影裡真正的恐怖原由，多年以來的欺壓並沒有善終，精怪依舊執行著虐殺，生與死，沒有任何界線。

但這是《破墓》精彩的原因，導演張宰賢自從《黑祭司們》、《娑婆訶》之後，拍攝恐怖電影越來越得心應手，電影前半段充滿詭異高壓，更在金尚德一句「看了這麼多的風水，從未看過這麼陰的墓地，只要靠近，所有人都會死的」，節奏劇情開始飛奔，擅長日文的巫女花林（金高銀 飾演）、看似怯弱實則細心的禮儀師榮根（柳海真 飾演）以及新手巫師奉吉（李到晛 飾演），他們才開始驚覺到自己惹到的敵人，可能讓自己死無葬身之地，接下來便是這群生長在當代的專業人士們，如何存活下來的故事。

【圖輯】點圖放大看更多《破墓》劇照👇👇👇

+ 11

電影充滿抽絲剝繭的樂趣，懸疑推理感極盛，同樣也有視覺上的奇觀，包括花林的巫女舞蹈、眾多作法場面以及附身驅魔等場景，到後來邪靈登場，《破墓》都具備著讓人屏氣凝神的視覺奇觀，卻又在仔細思忖再三的狀態下，能夠沉迷於其中複雜廣袤的歷史情結，對抗熊熊焰火與金鐵盔甲，只有濕掉的木頭，根基於韓國土地的木頭，才有可能對抗，算不上邪不勝正，但至少是信念上的勝利。

電影最後以一場婚禮作結，無論是外國人或是科學家，都逐一換上韓服，不是一家人的也成為一家人，相較於電影大半段淒厲、冷冽的節奏，這段戲顯得格外溫暖，走過殘虐不仁的殖民時代，生生不息的延續，才能有未來啊。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】