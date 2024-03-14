《破墓》帶動韓網「臉上寫漢字」風潮　意外掀中韓罵戰：囚犯才刺

韓國驚悚懸疑片《破墓》在韓國觀影人次突破8百萬人，由於劇中角色在臉上寫漢字驅邪，帶動臉印漢字風潮。



一名中國大陸網民看了譏諷「臉上寫漢字在中國是極其羞辱的行為」。該發文隨即遭到韓國網友反駁，引發筆戰。

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《朝鮮日報》報道，在電影《破墓》中，為了驅除疾病與災禍、演員李到晛扮演的角色在全身寫上佛經漢字。

多名角色後來也紛紛跟進，在電影的宣傳海報中，各角色的臉上寫滿漢字。此舉在韓國引發風潮，許多人紛紛在自己或偶像的照片上「P」漢字，分享到網路上。

一名中國網友7日在社交媒體X（前稱Twitter）發文表示，在臉上寫漢字或刺青，在中國是極其羞辱的行為，韓國人搞不懂漢字的意思，卻隨便寫在臉上，這樣的舉動相當荒謬。

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不僅如此，他還指出韓國人眼中某些帥氣的漢字，翻譯成中文後的意思其實非常好笑。截至13日為止，該則貼文的瀏覽次數已超過6百萬。

對此，韓國網友留言抗議「那不是單純的漢字，而是一種咒術行為」、「韓國電影中的角色為了保護自己而寫佛經，有什麼問題嗎？」、「《破墓》是韓國電影，若依據韓國文化來思考，這樣的行為並不是侮辱」。

有網友則痛批「中國狹隘的思考方式，就國際角度來看才失禮」、「因為韓國電影大賣，你自卑了嗎？」。

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這起事件也引發韓國網友與中國大陸網民熱議。大陸網民在微博怒批「韓國人知道是中國古代的刑罰嗎？果然沒有歷史底蘊的偷國，除了偷就是跟風」、「腦殘的韓國人不會覺得這是中國時尚吧？」。

韓國網友則在知名論壇the qoo表示「看起來好像是非法看電影後在發瘋，中國不愧是韓國的文化附屬國」、「自己非法看片，卻每天在這發癲」。

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