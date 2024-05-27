家族榮耀之繼承者｜佘詩曼被掌摑極逼真　余安安事後一動作好暖心

《家族榮耀之繼承者》正在熱播當中，劇情越來越緊湊，佘詩曼飾演的丘皓兒為人爭強好勝，事業心極強，但因為自己是女兒身的原因，在重男輕女的家族並不受重用，在家族和丘氏集團內處處受到掌權的二房父子打壓，殊不知丘家老爺在突然重病，昏迷前簽下委託書任命丘皓兒接任集團代主席一職，從而引發了家族內部的權力鬥爭。



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丘家表面團結和諧，但其實背地裡一直在暗自較勁防備。代表大房的丘皓兒並不認同二房的經營理念，而二房父子倆對丘皓兒都心有防備，不讓她接觸集團的權力核心，而丘家的大房媳婦和二房媳婦也是水火不容的關係，隨著掌權人丘瀚洋的離世，兩房之間的關係更顯緊張，再也回不去昔日表面上的平靜。

近日，劇組釋出了《家族榮耀之繼承者》其中一個幕後拍攝現場，這場戲是有關佘詩曼被余安安打耳光的戲份，丘皓兒剛回家，迎面而來的就是二嬸的一記耳光，大家在電視劇裡看到的是佘詩曼結結實實地挨了一巴掌。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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但事實上在拍攝時，為了呈現最好的畫面，余安安至少扇了佘詩曼四記耳光，甚至把她臉上都打出了巴掌印！在網友0.5倍速的觀看下，佘詩曼結結實實挨下這巴掌，隔著螢幕看著都覺得疼啊！

為了不讓佘詩曼吃更多苦頭，順利拍完這場戲，導演更是親身上陣，示範如何打出這乾淨俐落的一巴掌。當導演喊cut的那一瞬間，“始作俑者”余安安立馬上前關心查看她的臉，兩人相視而笑，一切盡在不言中——身為演員，這種情況大家都懂，彼此都無需介意。

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