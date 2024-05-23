家族榮耀之繼承者｜梁靖琪得知身世大受打擊　真係失足跌落海死？

《家族榮耀之繼承者》由佘詩曼、羅子溢、林峯、羅嘉良、許紹雄、劉江、黃浩然、王敏奕、陳瀅、梁靖琪、陳靜等人演出，陣容相當鼎盛，而且TVB一開播收視就已經報捷最高錄逾24點。《家族榮耀之繼承者》劇情是關於家族爭權奪位的戲碼，劇中有視帝、視后、老戲骨、實力小生、上位小花及新晉小花大放異彩，而內地影視平台亦已經播放至十多集，讓大家一睹為快。

劇中有視帝、視后、老戲骨、實力小生、上位小花及新晉小花大放異彩。(影片截圖)

內地影視平台亦已經播放至十多集，讓大家一睹為快。(影片截圖)

劇情內講到丘智斌（羅子溢 飾演）與丘芷嵐（梁靖琪 飾演）發現自己原來不是丘守義（羅嘉良 飾演）的仔女：「我同你只不過係媽咪當年同一個男人發生一夜情生出嚟嘅野仔野女咋！」羅子溢於是質問母親邵家碧（張鳳妮 飾演）：「媽咪，你仲有幾多嘢呃住我哋？」張鳳妮表示他們的親生父親已經死了。但被梁靖琪意外得知自己是高成（吳岱融 飾演）之女，即是高浚（林峯 飾演）之妹，得知真相的她傷心不已，因為她從小就很喜歡林峯，但卻發現林峯是她的親哥哥後大受打撃。

梁靖琪意外得知自己是高成（吳岱融 飾演）之女，即是高浚（林峯 飾演）之妹。(影片截圖)

得知真相的梁靖琪傷心不已，因為她從小就很喜歡林峯，但卻發現林峯是她的親哥哥後大受打撃。。(影片截圖)

DNA報告指林峯是梁靖琪的親哥哥。(影片截圖)

大受打撃的梁靖琪留書出走，張鳳妮與羅子溢得知後便立即四出找她，羅子溢又到她平常消遣的地方找她但不果。最後梁靖琪被發現伏屍海面，表面上懷疑因失足跌落海致死，但亦有指是羅子溢錯手殺了梁靖琪。

大受打撃的梁靖琪留書出走，張鳳妮與羅子溢得知後便立即四出找她。(影片截圖)