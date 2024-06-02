盤點10個2024年影壇「非常新人」學生版林心如AKB48一成員都上榜

台北電影節日前公布「非常新人」名單，包括《愛愛內含光》詹子萱、原子少年出身、以短片《 橋頂少年》獲得金穗獎最佳演員的林毓家、《此時此刻》「小林心如」許莉廷等人，共10名潛力新秀入選。



2024非常新人去年11月開放報名，共收到175位新人報名；而本屆評選委員包含監製莊淳淳、導演蕭雅全、嚴藝文，演員林心如、陳家逵，資深經紀人洪倩玉、徐志宏等7位業界專業人士，在經歷熱烈的討論後，從主演電影劇情長片未超過3部的演員中，選出10位非常潛力新人。

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入選名單則包括《愛愛內含光》與柯震東擦出超強火花的詹子萱；原子少年出身、以短片《 橋頂少年》獲得金穗獎最佳演員的林毓家；《哈勇家》女主角、現任女團AKB48TeamTP成員的泰雅族女孩林亭莉；《天橋上的魔術師》和《橋頂少年》表現出色的陳泰河；飾演《本日公休》少女版陸小芬、《此時此刻》學生版林心如的許莉廷；在校園純愛BL劇《About Youth默默的我，不默默的我們》中表現亮眼的徐碩廷；以《超感應學園》入圍金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎的靈動少女林思廷；在高雄電影節和金穗獎入圍短片《午夜節拍》中流露出自然細膩演技的裴子齊；參與台日首度合作BL偶像劇《約・定》展現十足魅力的余杰恩；在金穗入圍短片《如果時間在此刻停下》中受矚目的新星蒲禾菲。

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台北電影節從2019年推出「非常新人」企劃，今年已邁入第5屆，每年遴選出10位具潛力的台灣新秀演員，歷屆「學長姊」紛紛交出亮眼成績，包含奪下金鐘女配，多次問鼎視后的孫可芳、以《誰是被害者》拿下金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，也多次入圍金馬獎和 台北電影獎最佳新演員的李沐、以《一家子兒咕咕叫》抱回金馬最佳新演員獎的胡智強、以《降河洄游》獲得金鐘獎迷你劇集/電視電影最佳男配獎的黃冠智、以《她和她的她》榮獲去年金鐘獎迷你劇集/電視電影最具潛力新人獎的林奕嵐，及以《無聲》獲得 台北電影獎及金馬獎最佳新演員，去年更以《人選之人-造浪者》獲得釜山影展亞洲內容大獎暨全球OTT大獎年度新星獎的陳妍霏。

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