80年代偶像「丈夫出軌4次」IG突曬胸圍照　精神狀況疑亮紅燈

日本女星三田寬子曾是80年代當紅偶像，她1991年與歌舞伎演員中村芝翫結婚，育有3個兒子，不過，其丈夫出軌多達4次，甚至傳出夫妻分居；而她日前無預警曬出衣櫃堆滿胸罩的照片，讓許多網友擔心她的情緒出現問題。



三田寬子24日在IG發文，曬出滿衣櫃各式各樣的胸罩，只見衣櫃堆滿目測將近百件內衣，充滿不同款式及花色，她也透露，從10幾歲第1次遇到意大利佛羅倫斯的夢幻品牌，從此開始收藏內衣，「我每年生日都會買1件新內衣作為對自己的獎勵，漸漸地成了種樂趣。」

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該貼文曝光後，許多網友驚喊「不對勁」，想起她的丈夫中村芝翫4月又被拍到第4度出軌，讓許多人相當擔心她的精神狀態，紛紛表示：「雖然確實有喜歡收集內衣的人，但照理說不應該公開，感覺她可能在崩潰，真令人擔心」、「她與收藏收藏感覺不太搭，給人的印象是為丈夫的出軌而苦惱，且想做好梨園妻子」；而她疑似因為外界議論，隨後便將照片刪除，並曬出與兒子的合照。

事實上，三田寬子1991年嫁給中村芝翫後，便將重心轉移到家庭，其丈夫的歌舞伎演員身分在日本地位崇高，加上傳統家庭的觀念，導致她婚後相當卑微，不僅要打理丈夫的生活起居，為了不讓夫家丟臉，還需要學習歌舞伎知識、茶道、書法等，甚至每天只能睡4小時；不料，她的丈夫仍出軌、偷吃，她當時還發聲明道歉「自己會好好反思」，讓外界相當心疼。

三田寬子24日在IG發文，曬出滿衣櫃各式各樣的胸罩（IG@mita.hiroko_official）

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