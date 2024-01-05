郭書瑤跨年著低胸性感裝大鬥安心亞 淺藍色外套難掩豐滿好身材
撰文：聯合新聞網
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安心亞在新竹跨年晚會上，一襲火辣透視裝看似幾乎全裸上陣，被誇「一人救全台收視」，擁有E奶好身材的郭書瑤唱南投場，不甘示弱頻曬跨年當晚的服裝，端出碗公奶火辣弧度，下半身則穿超短熱褲，與安心亞較勁意味濃厚。
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郭書瑤發文則說：「沒時間回顧2023，2024就開始了。新的一年拖延症只延了兩天，有進步！希望2025會進步到一天半。」她2日在IG發文，4日又在限時動態上分享了一次，似乎對自己這次跨年晚會的服裝很滿意。
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