74歲不老女神IG曬泳裝照「皮膚緊緻身材完美」獲封最強美魔女

74歲國際知名設計師Vera Wang（王薇薇）被譽為「婚紗女王」，曾為特朗普（Donald Trump）的女兒伊萬卡（Ivanka）、Victoria Beckham以及孫藝真打造絕美婚紗，而她本人即便已經年過70，依舊保持完美狀態，而這位不老女神最近在IG秀出多張身穿白色連身泳衣的美照，只見她狀態極佳，皮膚緊緻、身材精瘦，被稱為最強「美魔女」。



Vera Wang秀出在避暑勝地漢普頓豪宅泳池拍攝的泳裝照，只見她留著招牌黑色長髮，搭配一副大大的太陽眼鏡，穿著一套純白色連身泳衣，腳踩一雙銀色拖鞋，身材相當完美，完全猜不出她的真實年紀，讓外界直呼非常不可思議。讓網友紛紛大讚，「妳怎麼可能長這樣，我要立刻放下手中Pizza」、「永恆的美麗」、「喜歡你的無齡風格Vera...繼續保持！」、「像個十幾歲的女孩」。

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不過Vera Wang也並非沒有歲月的痕跡，只是有時會使用特殊濾鏡，也曾秀出沒開濾鏡的對話影片，但她的身材依舊是一等一的完美，令許多女性網友羨慕。

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