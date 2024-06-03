「最性感小三」自家品牌比堅尼勁慳布 著成咁現身紐約恐當街走光
撰文：聯合新聞網
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夏天逐漸到來，大家都想在炎熱的天氣裡手上拿杯冰飲料解渴，但英國出生、雙親都有歐裔血統的名模愛美莉華塔靠斯基（Emily Ratajkowski），不但已經拿了杯飲料，還乾脆只穿著超輕薄短小的比堅尼泳裝走在紐約街頭，身材火辣到讓人幾乎不知道眼光該對準哪裡，有如一大桶的頂級雪糕就在面前，超級清涼、退火。
愛美莉過去曾經在《失蹤罪》（Gone Girl）裡扮演賓艾佛力（Ben Affleck）的外遇情人，堪稱最性感的小三，由於本業是模特兒，對於服裝自然有套獨到的心得，也投入了這種產業、推出自家品牌，在夏季她正好親自展示自己品牌所推出的比堅尼新裝，透過玲瓏有致的身段，果真無比搶眼，很有宣傳效果。
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唯一的問題只在於，愛美莉的身材太噴火、身上的比堅尼又太「省布」，「重點」呼之欲出，要是不小心展現性感變成了當街走光，那可就不太妙，不過相信在紐約市來來往往的行人，不太會有人拒絕她所帶來的美妙風光。
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