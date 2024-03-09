星二代網紅被毆打後突然戶口清零：人生第一次感受到沒錢的可怕…

陳沂之前才在街頭被陌生男子毆打，近來她又曝買了一間房，戶頭裡的錢全被掏空，突然感覺到沒錢的可怕。



陳沂6日深夜曝媽媽幫她看好一間房，要她趕快買下，起先她還推拖說「手邊沒那麼多現金」，沒想到媽媽秒識破「我查過了，妳帳戶裡的錢剛好可以付頭期款」。就這樣買一下間位於台北南港的中古屋，屋齡約20幾年，在捷運站附近，有管理員，格局方正三面採光，室內31坪左右，售價三千多萬台幣。

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最後陳沂也笑稱「因為我的現金被無預警掏空了，人生第一次感受到沒錢的可怕」，所以「如果你們看到我淪落到要去上吳宗憲節目，就知道我是真的沒錢了」。

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