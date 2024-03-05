乘風2024｜天后級星二代拍浪姐5被批沒存在感　生圖曝光逆轉負評

大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐5》即將開錄，不少參賽女星也紛紛到湖南長沙準備出戰。傳出「電音女神」謝金燕即將參與，目前她人果真在湖南長沙，準備錄製節目。不過，就有大陸網友酸她「沒存在感」、「歌紅人不紅的類型」，沒想到謝金燕一組「上班照」曝光後，不少人看了她的狀態後卻驚呆了。



謝金燕剛下飛機後就掀起了一陣討論聲量，不少大陸網友對於謝金燕的印象仍停留在《意難忘》的「婷婷」一角，所以認為她在中國大陸沒什麼知名度，預計前兩期就會被淘汰，甚至有網友狠酸，「台灣很紅，在中國沒存在感」、「看名字不太認識，一搜歌竟然還都聽過」等。

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不過，謝金燕一組「上班照」3日在網路上瘋傳，有大陸網友捕捉到她從酒店出發去上班的美照。照片中，可看見她紮起馬尾，身穿黑色大衣現身，整體狀態非常的好，根本看不出她已經49歲。

照片曝光後，就有不少大陸網友紛紛留言表示，「姐的上班路透看起來狀態很好誒，期待她的表現了」、「像吃了防腐劑」、「狀態逆天了吧，有身材有腹肌」、「這姐經歷也很多，也是很乘風破浪了​」。

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