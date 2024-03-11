香港星二代IG曬甜蜜照疑公開認愛　男友同天王撞樣獲封大鼻黎明

鄭丹瑞入行近半世紀，參演了無數的好作品，其中不乏與女神級的藝人合作，比如邱淑貞和鍾楚紅等，雖然他稱不上大紅大紫，但也總算為不少80後觀眾帶來了美好回憶。



除了演員這重身份，鄭丹瑞還是監製、導演、編劇、主持人，身兼多職的他非常有才華，因此深受圈中人的愛戴。

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戲外的鄭丹瑞有個幸福的四口之家，他與妻子沙律攜手走過四十餘年，兩人曾是初戀，結婚後他們生下兩個女兒，如今兩個女兒都已經步入社會工作，所以現階段對於鄭丹瑞夫婦而言，也沒有什麼可操心的。

近日，鄭丹瑞的大女兒鄭瑤曬出近況，並且通過社交平臺公開認愛，引來了不少人的關注，大家也是紛紛為其送上祝福。

從照片中看得出，鄭瑤和男友在電梯前甜蜜親吻，畫風看起來十分和諧，而鄭瑤也是趁此機會拍下了這讓人難忘的一幕，鄭瑤和男友當天都穿的很休閒，衣服看起來更像是情侶款，作為星二代，鄭瑤的外形出眾，曾被觀眾喊話出道，但是她本人完全沒有這個想法。

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而鄭瑤的男友看起來高大有型，打扮的也是非常時尚，二人站在一起也是相當般配，據悉，他們已經交往有段時間，去年還一起同遊上海。

由於工作的需要，鄭瑤經常到處飛，有時候其男友也會陪伴在身邊，近幾日迎來鄭瑤的生日，她和男友選擇在巴黎度過，兩人還一起在鏡子前自拍，相擁在一起，明顯就是熱戀的感覺。

從鏡中也看得出鄭瑤男友的長相，他五官立體，就是鼻子有點大，在鄭瑤看來，男友撞臉天王黎明，所以又叫他「大鼻」黎明。

難得展開新戀情，想必鄭瑤也是非常開心，作為父親的鄭丹瑞這次也終於不用擔心女兒嫁不出去了，要知道早前為了鄭瑤的婚姻大事，鄭丹瑞還一度公開給女兒招親，在其看來，女兒非常難伺候，擇偶標準也是一再變化，還非常看重感覺。

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雖然對於另一半要求多多，但是生活中的鄭瑤卻是一位非常隨和的姑娘，她畢業于名牌大學，精通四國語言，從國外讀完碩士學位後就返港工作，如今的她是一名時尚編輯，主力在時尚圈發展。

有這麼出色的成就，當然有賴於父母從小對她的培養和教育，相比大女兒鄭瑤，鄭丹瑞的小女兒也一樣很優秀，她大學時修讀考古學，雖然專業比較冷門，但是她本人卻很有興趣，也得到了家裡人的支持。

不過畢業後鄭丹瑞的小女兒便開始從事跳舞的工作，有時在社交平臺公開教大家跳舞，對於女兒職業的規劃，鄭丹瑞夫婦非常開明，從不過多插手，只要孩子們開心，就是他們作為父母最大的心願。

如今的鄭丹瑞已經鮮少在螢幕上露臉，有時他會以主持人的身份現身公開活動，每次出現，他都會憑藉幽默的談吐帶給大家歡樂，這樣的鄭丹瑞誰會不喜歡呢？

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