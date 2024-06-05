慶餘年2結局劇評｜揭封建皇權之罪惡　能否封神劇要視乎第三季？

《慶餘年第二季》日前在騰訊視頻上演會員大結局，在總台央視電視劇頻道的播出也收官。是時候說說這部劇的建樹和座標了。這是一部有著深刻思想內涵，同時借助了爽文筆法，從而達成好看又好吃效果的作品。



這是一部網路IP改編進程中代表性的作品，有這兩季的綜合表現，只要第三季沒有大的閃失，它將成為最成功的網文轉化系列劇。第二季和第一季比，有繼承有變奏。第一季的娛樂性和遊戲性更強，第二季的正劇基因更強大，批判意味更濃烈。

這一季依然是單元敘事，有些像變形之後的公路片。千頭萬緒，雜花生樹。乾脆去繁就簡，就人物談作品。

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審視皇權

始終讓我如鯁在喉的是出場時間不長，但表現壯人心懷的都察院御史賴名成（畢彥君 飾）。身為言官，有風聞奏事之權，也有監察百官之責。歷代御史中都有奮不顧身的「搏擊流」，為了參倒權臣或規正君王而直言進諫。御史有著較百官更大的言論自由和豁免權，有理智的皇帝都怕背上殺言官、塞言路的罪名。

把言官當普通職業的御史，懂得察言觀色。勇猛一些的御史，也會把進言視為賭博，算一下成敗的概率。而《慶餘年第二季》中的賴名成卻是抱著必死的決心連「參」四本。

先參范建（高曙光 飾）教子無方，抱月樓殺人一案要問責。再參二皇子（劉端端 飾）走私獲利，賄賂百官。三參鑒查院淩駕百官之上，有悖國法。四參慶帝（陳道明 飾）本人養虎為患，「大慶國的根基不是鑒查院，而是天下良心」。

他稱：「陛下也有錯的時候，過者不知是無智，知者不改是無勇。」這可以說是一個赤誠的臣子在以最高規格盡本分，也可以說是一個隻知天下不知有君的人赤裸裸挑戰皇權。難怪范閑（張若昀 飾）在邊兒上點評：「殺瘋了。」

敢參二皇子，已經是鐵骨諫臣楊繼盛的級別。敢參慶帝，那就達到了罵皇帝的海瑞的境界。楊繼盛和海瑞的進諫都發生在嘉靖一朝，但二人的遭遇全然不同。參嚴嵩的楊繼盛在獄中受盡拷打，最終遇害。而海瑞反倒在嘉靖去世後重被任用，終得善終。

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劇中的慶帝和現實中的嘉靖皇帝一樣，都是權謀家。所謂：天威難測，聖心如淵。嘉靖礙於殺忠臣之名，又有些被海瑞的剛直感動，沒下殺手。而慶帝是既不怕擔惡名，又絕無半絲憐惜臣下和內心悔改之意，他堅決地杖殺了賴名成。

慶帝此人，既掌握了玩弄朝政和百官於股掌之上的帝王術，又集中了封建皇權以萬物為私產、予取予求的大惡。

這不是他第一次顯猙獰了。第一季剛開篇，鞍前馬後效忠慶帝一輩子的京兆尹梅執禮（李建義 飾），為後路計做出了投靠太子（張昊唯 飾）的舉動，立刻就被慶帝逼著告老還鄉。之後，他在路上遇刺，現場做成了「馬匪劫殺」。

對梅執禮是不念舊情。對賴名成是不念忠勇。所有的臣下在他眼裡只是棋子，忠奸親疏根據個人所需認定。長公主（李小冉 飾）和二皇子是幹髒活的棋子，就算犯下走私和殺人重罪，也可以不鹹不淡地帶過。林若甫（於洋 飾）是兢兢業業幹繁活的棋子，一旦覺得權柄旁落，便把他隨手丟棄。

范閑是衝鋒陷陣幹急難活的棋子，考察認定有用就承認天倫關係，一旦范閑受傷需要龍體輸送真氣，就放棄治療。

這部劇寫透了人治的種種倒行逆施和規則紊亂，也寫盡了慶帝極盡冷酷無情的面孔。這部劇深刻地揭露了封建皇權的罪惡，見出了范閑所主張的人人生而平等，事事講求正義的可貴。

這部劇不可避免地寫到了心計和權謀。但它不是津津樂道、沉浸把玩地寫，而是懷著沉痛的心情記錄，帶著批判的眼光鞭撻，祈願人類翻過這黑暗的一頁，迎來政通人和的新世界。

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悲戚人生

讓我心下悲戚的是二皇子李承澤。他在第一季裡隱藏很深，最後時刻才現出本相。他在第二季裡赤膊上陣，一人對抗太子和范閑的聯盟。他詭計多端，給范閑挖坑是常規操作。他犧牲手下，背刺兄弟，眼睛都不眨。但他也有公子多情、情非得已的時候，更有困囚人設、徘徊無計的悲涼底色。

二皇子和葉靈兒（金晨 飾）在屋頂談話，他吐露了自己的核心獨白。有父慶帝，他不能拒絕賜婚，也不能逃避分給他的人設：「太子的磨刀石」。儘管他不想爭，想遠離紛爭，但慶帝不許。於是，他十三歲封王，十五歲聽政，結交群臣，培植黨羽，向太子發起咄咄逼人的攻勢。

他參與的是註定失敗的局。他打不贏太子，太子上位後斷不會給他好果子吃。他打贏了太子，慶帝會出手，這局棋重新來過。幾曾有過爭位的皇子失敗後能善終的？

在慶帝為最高主宰的皇族中，每個人都是鬥雞，也都是行屍走肉。二皇子如是，太子如是。皇后（俞飛鴻 飾）如是，長公主如是。大皇子（付辛博 飾）和三皇子（郭子凡 飾）貌似超脫一些，但他們終歸也會面臨生死抉擇。

就連私生的皇子范閑，也被扯進局來「做孤臣」。經典的孤臣定義是，一切從朝廷大局出發，不黨不怯不私，成肱骨之臣，砥柱之石。然而慶帝想要的孤臣是：一切聽命於他，一切奉獻於他。不必顧及天下蒼生，也不要結交百官群僚。

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二皇子的生存境遇帶有現代文學的苦悶意味。過往的歷史正劇往往要表達一層意思：帝王是歷史最大的囚徒。那麼《慶餘年第二季》則表達了另一層意思：每個臣子都是皇權治下的囚徒。

陳萍萍（吳剛 飾）小心翼翼揣摩慶帝心思，為他解決問題，為他製造問題再解決問題。秦老將軍（馮恩鶴 飾）貌似昏聵，一把年紀仍需要到朝堂上裝睡。范建頂門一塊美玉綠油油的，以便宜老爸的身份全心全意愛護范閑。

最可憐的是林若甫。操勞慶國日常政務幾十年，說被棄用就被棄用。明明心裡不忿，也只能當著女婿范閑說一句：咱們最大的樂趣，不就是和這個人鬥上一鬥嗎？然後就收拾細軟離開京都，把命運交給不測的風雲。

這樣的舊秩序，早已失去了公理和正義。這樣的陀螺人生停不下來，這樣的囚徒旅程毫無意義。《慶餘年》是喜劇外皮下的正劇，它讓我們為劇中人的命運忽悲忽喜，也讓我們掩卷後仔細思量：怎樣才不虛度自己的一生。

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解放之旅

無可救藥的人道主義者范閑，面對的是一個視生命如草芥的世界。老金頭進抱月樓看女兒，出來就倒下了，背上早被砍了一刀。太子言語之間，侍衛幾十人喪命，史家鎮居民被盡數屠戮。

袁先生（羅二羊 飾）隨口說了句菜不好吃，長公主下令把廚子們碎了做花肥。明家當家明青達（寧理 飾）的堂兄弟，說頂包就頂包，說自盡就自盡。一夜之間，三大坊燒得乾乾淨淨，連帶幾十口子無辜之人殞命...

這樣一個顛倒的世界，徹底打醒了范閑。老金頭之死無法徹查，范閑看到了利益的盤根錯節。賴名成之死無從追究，范閑看到了問題的根源所在。春闈的貓膩牽扯全部勳貴，范閑知道了制度上必須改弦更張。

一切過往，皆為序章。慶帝不死，災難未已。老朽的一代已無力突破鋼鐵的牢籠，但新晉的棋手有勇氣和能力掀翻棋局。第一季的范閑是棋子，儘管他多有不甘。第二季的范閑成棋手，他已經認准了對手，也知道對方的強大之處和軟肋所在。到了第三季裡，范閑將徹底打敗慶帝，建立起當年葉輕眉（顧語涵 飾）憧憬過的世界。

編劇王倦應觀眾所請，在微博上簡單梳理了三季的邏輯線。我們由是而知：按照既有規則，不可能戰勝慶帝。如欲逆轉局面，必先重建規則。於是，江南三大坊將成為勝負手。江南和京都遠隔重山，時間和地理上的距離給范閑提供了施展的空間。

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范閑有王啟年（田雨 飾）和鄧子越（餘皚磊 飾）為左膀右臂，有養父、叔父、師父庇護和策應，有林宛兒（李沁 飾）為後盾，範若若（宋軼 飾）為迷妹，有言冰雲（吳幸鍵 飾）為同盟，有範思轍（郭麒麟 飾）和葉輕眉留下的班子為財源，有來自當代的文史和科學知識為武裝，一場反帝反封建反專制反壓迫的解放戰爭就要打響了。

《慶餘年》是爽劇，也是厚重的劇。是古裝劇，也是科幻劇。是嬉皮笑臉的劇，也是認真思考的劇。是解壓下飯的劇，也是啟發良多的劇。

第二季滾燙的熱度和出色的招商成績之下，第三季的創作已然是水到渠成。王倦已經立下儘快交稿的flag，新麗傳媒已經做好了排除萬難集結原班人馬的準備。我們就等著三部曲儘快大功告成，這部經典IP劇登堂入室吧。

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