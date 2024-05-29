九龍城寨之圍城｜爆肌男星勢成最強過江龍　台灣謝票場次一票難求

《九龍城寨之圍城》全台票房逾2300萬台幣，「城寨四少」個個風靡，出道逾20年的反派「王九」伍允龍更因而爆紅，粉絲關注度激增，甚至不斷被翻出拍攝細節，包括他竟扯掉萬人迷「信一」劉俊謙的假髮！萬眾期待，本周五、六，他將抵台出席宣傳活動，現身戲院映後QA，屆時會親自解答各方提問，而消息一出，6月1日場次的391張電影票立刻被秒殺。



伍允龍在《九龍城寨之圍城》飾演王九，身懷刀槍不入的硬氣功絕技，讓城寨四少吃盡苦頭。現實裡的他從小學武，是葉問的嫡傳徒孫。他回憶當初是導演鄭保瑞透過製片聯絡上他，但他與導演的初次見面有點拘謹，並未馬上獲得角色，「一開始沒所謂，他有興趣才找我談，到了第3次見面時才offer『王九』這角色給我，告訴我角色是反派，希望我可以作新嘗試，最好連觀眾都不認得我。」他說當下其實已非常期待。

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過往曾被外界指他演戲有點像「木頭」，但此次的瘋狂演繹讓大票影迷誇讚，他坦言：「我拍了40幾部戲，演傳統動作英雄時會有個框架，可能要比較沉默，沒什麼表情。這次這種差點就會過頭的浮誇，是我第一次嘗試。如果過火便會噁心，做得不夠又達不到導演要求。」但成果顯然讓觀眾們十分激賞。

提到同樣因電影人氣飆升的「信一」劉俊謙，伍允龍憶及一件糗事，他初見對方就在劇組，以為對方本來就留著長髮，在一場打戲過程，自然反應一把抓住劉俊謙的頭髮，結果整個頭髮被扯落地上，他這才發現那是假髮，該場戲也只好再次重拍。

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另外，有許多眼利觀眾注意到「王九」伍允龍片中始終戴著墨鏡，除了刺殺「大老闆」洪金寶時才一度摘下；但有觀眾提問，在王九與城寨四少的「終極之戰」時，他是否改戴了「龍捲風」古天樂的墨鏡？對此說法，伍允龍回答：「眼鏡是王九的。」

「九龍城寨之圍城」上映以來口碑好，香港票房破8300萬港幣，飆升香港影史上華語片票房第2名，再加大陸的6.23億人民幣，光是三地已達31億台幣。馬來西亞則上映10天票房衝破6000萬台幣，各地都紅紅火火。

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