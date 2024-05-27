57歲台灣男星「未表態卻沒人罵」曾拍《九龍城寨之圍城》隨時退休

官媒央視新聞近日在微博發出「反台獨」貼文，中國大陸網友更列出「未表態藝人」名單，逼迫台灣藝人選邊站，不過就有網友發現，在台灣、中國大陸都擁有高人氣的男星任賢齊，卻躲過表態風波。



中國官媒央視日前在微博發文寫下「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家，『台獨』死路一條，祖國統一勢不可擋！中國終將實現完全統一」，台灣藝人相繼轉發表態，一但未表態，還會遭大陸網友點名。

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然而，一名台灣網友在PTT發文指出，任賢齊靠著一首《心太軟》在中國大陸爆紅，早就在對岸發展的非常好，演了不少戲、唱了不少歌，甚至可以說長期在中國大陸拍戲、上節目，僅偶爾回台灣，在老家田中露露臉，能夠看到他在台灣上1、2次通告，可以說是非常難得。

原PO接著直言，任賢齊演藝重心早已不在台灣眾所皆知，不過對比五月天、楊丞琳，還有一大堆祖國藝人，不解拋問「明明任賢齊也是中國、台灣兩邊賺，為什麼不會被罵？」

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貼文曝光，網友紛紛表示「高度有到，隨時退休」、「因為他在對岸是神的存在」、「沒什麼好罵的，私下很nice隨和」、「品德好的藝人，謙虛有禮，待人好！」、「他沒什麼負面新聞吧！而且算低調了」、「因為任私下很低調，也沒啥在用社群」、「低調的人。」

事實上，任賢齊已取得香港永久性居留身分證，就有網友指出「香港人了！」、「入籍香港啊！」，認為他擁有香港永久居留權，相比於其他藝人，自然比較不會被針對。

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