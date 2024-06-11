慶餘年第二季結局｜全員武功戰力排行榜Top16　范閒只排第7？

時隔5年，再度回歸的《慶餘年第二季》（《慶餘年2》）早前迎接結局，雖然劇情主要聚焦在角色間的權謀算計，但論武打場面也可說是不遑多讓，繼第一季的九品高手，更強大的四大宗師也終於現身！面對高手雲集，究竟誰才這群佼佼者裡的人中之龍。



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《慶餘年》戰力排行榜Top 16：謝必安

在原著小說中謝必安雖然位於八品，以快劍聞名，在電視劇裡太子、林相和范閒在屋內密談時，推開門才發現他悄無聲息就將走廊上的侍衛全部都殺了，和在某次鬥詩，男主假借腹痛去上廁所時，謝必安以迅雷不及掩耳的速度制伏，種種跡象讓他達到了能和九品相提並論的實力。

謝必安的種種跡象讓他達到了能和九品相提並論的實力。（《慶餘年2》劇照）

《慶餘年》戰力排行榜Top 15：燕小乙

同樣是九品的他，卻是難得一見的射箭高手，箭術不只快速精準，甚至能射穿鐵甲，還有能聽音辨位的能力，堪稱世上最強遠程，而若是近距離搏鬥，戰力就相對於差了一些。在原著裡大東山一役中圍剿范閒，最終男主以母親留給他的狙擊槍巴雷特與燕小乙對射成功擊殺。

燕小乙是難得一見的射箭高手。（《慶餘年》劇照）

《慶餘年》戰力排行榜Top 14：雲之瀾

東夷城大宗師四顧劍的首徒，頗通劍術，實力雖然達到九品巔峰的境界，雖在劇裡並未有過多表現，但在小說曾在杭州西湖，與影子有過一場比試，最終卻因分心被一劍重傷，因此儂編將他排至第14名。

雲之瀾是東夷城大宗師四顧劍的首徒。（《慶餘年》劇照）

《慶餘年》戰力排行榜Top 13：海棠朵朵

海棠朵朵是北齊大宗師苦荷的徒弟，也是最年輕的九品高手，被譽為「天脈」能進入大宗師境界之人，但從初次登場後與男主范閒相愛相殺，糾纏不清的蠢萌模樣，閒雲野鶴的生活，練武也是半推半就，不禁讓人笑問她真的是九品上嗎？

海棠朵朵是北齊大宗師苦荷的徒弟，也是最年輕的九品高手。（《慶餘年》劇照）

《慶餘年》戰力排行榜Top 12：秦業

若論陰險狡詐，莫過於秦業，暗中幫助慶帝與太后謀殺范閑的母親「葉輕眉」，在男主進京後，他伺機潛伏、暗中觀察，直到范閑出使北齊後，才開始有所行動，但後來因陳萍萍的布局，讓秦家暴露，在後來的京都之亂中宮典、葉重與范閒三人聯手才能將其刺殺，實力不可小覷，連平時蠻橫無理的燕小乙遇上秦業都得敬他三分。

若論陰險狡詐，莫過於秦業。（《慶餘年》劇照）

《慶餘年》戰力排行榜Top 11：狼桃

同樣也是北齊大宗師苦荷之徒，在北齊除了苦荷，狼桃無人能敵，連師妹海棠朵朵也時常提及，面對曾經叱吒風雲的肖恩，也不費吹灰之力將其心脈砍斷，就連同是九品的何道人都對他有所忌憚，但在最終在范閒的追殺下選擇自盡。

狼桃同樣也是北齊大宗師苦荷之徒。（《慶餘年》劇照）

《慶餘年》戰力排行榜Top 10：肖恩

在年輕時與苦荷一同苦練天一道心法，雖成就沒能達到宗師之力，卻在喝下毒酒的情況，還能讓陳萍萍失去雙腿，至於位居第十的原因是他真的老了，自然實力已不復巔峰，現在連四大宗師的徒弟都打不過。

肖恩在年輕時與苦荷一同苦練天一道心法，雖成就沒能達到宗師之力，卻在喝下毒酒的情況，還能讓陳萍萍失去雙腿。（《慶餘年》劇照）

《慶餘年》戰力排行榜Top 9：影子

自監察院長陳萍萍說道影子一人可以抵上千軍，足以可見他的實力絕對是九品上，在原著小說裡，他的真實身分是東夷城大宗師四顧劍的弟弟，在後來四顧劍血洗城主府時，影子順利逃出並被陳萍萍收留，為報血海深仇，最後在與慶帝絕戰時保護范閒而死。

自監察院長陳萍萍說道影子一人可以抵上千軍，足以可見他的實力絕對是九品上。（《慶餘年》劇照）

《慶餘年》戰力排行榜Top 8：洪四庠

洪四庠是慶國皇宮內的首領太監，同時也是九品之中的最強者，就連男主也誤以為他就是大宗師，擁有強勁的實力，原著中慶帝曾說過：「若不是洪四庠身體畸餘，只怕天下的大宗師還要再多一個」，但還是遠不及四大宗師。

洪四庠是慶國皇宮內的首領太監，同時也是九品之中的最強者。（《慶餘年》劇照）

《慶餘年》戰力排行榜Top 7：范閒

擁有主角光環的范閒，戰力肯定在日後將隨著時間推移而有所成長，雖然無法成為大宗師，但擁有王道真氣和四顧劍劍法以及天一道心法的他，已經能與大宗師一戰，連慶帝都評價他已有洪四庠的水準，假以時日，必成大器！

擁有主角光環的范閒，戰力肯定在日後將隨著時間推移而有所成長。（《慶餘年》劇照）

《慶餘年》戰力排行榜Top 6：神廟使者

在第二季後期，連環殺人案的兇手終於露出廬山真面目，他與五竹一樣都是機器人，慶帝為了引誘五竹與神廟使者同歸於盡和追殺葉輕眉後代派來的殺人武器，在小說劇情雙方展開大戰，最後五竹身受重傷，而神廟使者直接當場陣亡。

神廟使者排第6名。（《慶餘年》劇照）

《慶餘年》戰力排行榜Top 2-5：四大宗師

論及真正的武功高手，四大宗師絕對名列前茅，最厲害的當屬慶帝，在大東山之戰將王道真氣灌入苦荷體內將其撐爆，天下最強劍法的四顧劍四度刺殺慶帝都不告而終，連葉流雲也選擇向其投靠。其中葉流雲和苦荷戰鬥值不相上下，在劇版第二季葉流雲最後一劍把一棟樓劈成兩半，可見還是寶刀未老，而四顧劍比他們二人還強。

論及真正的武功高手，四大宗師絕對名列前茅。（《慶餘年》劇照）

《慶餘年》戰力排行榜Top 1：五竹

普天之下有能力擊敗慶帝的應當就是五竹，不會感到疲倦，就算受傷還可以吸收輻射自我療傷，在解除封印之前，勉強能和慶帝打得五五開，但只要拿下眼前的黑布可以立刻發射激光秒殺慶帝。但儂編想在這裡吐個槽，有自癒功能，還能開大招根本就是作弊，所以放在第一名還有待保留。

普天之下有能力擊敗慶帝的應當就是五竹。（《慶餘年》劇照）

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