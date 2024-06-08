《慶餘年2》結局播完粉絲鬧「劇荒」盤點10部古裝權謀陸劇推薦

《慶餘年第二季》（慶餘年2）自開播以來話題不斷，故事高潮迭起，經典名場面如「范閒朝堂激辯」、「飯碗CP大婚」等深刻留在觀眾心中。甚至狂攬全網近4,000則熱搜，熱度值超過34,000，創下騰訊視頻電視劇熱度最高紀錄，問鼎2024年度劇王！然而追完《慶餘年2》後的劇荒問題讓粉絲們焦慮不已。



為此，小編特別整理了網友們最推薦的10部古裝權謀劇，每一部都精彩燒腦，絕對讓你不會有劇荒的機會！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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網激推「古裝權謀」陸劇1.《慶餘年2》

《慶餘年》是一部融合穿越、科幻與權謀的古裝劇。劇情講述范閒（張若昀 飾）為尋找身世真相，捲入各方勢力爭鬥。劇中范閒的機智與幽默令人印象深刻，特別是他在權謀鬥爭中的表現。該劇在豆瓣評分8.0，首季大受好評，第二季開播首周播放量突破165億，但節奏拖戲和現代化用詞引發爭議。儘管如此，憑借深厚劇情和強大演員陣容，《慶餘年2》仍被譽為年度熱劇。

網激推「古裝權謀」陸劇2.《一念關山》

《一念關山》由劉詩詩、劉宇寧主演，講述朱衣衛女殺手任如意（劉詩詩 飾）與六道堂堂主寧遠舟（劉宇寧 飾）間的愛恨情仇。劇中兩人敵國間諜的身份及甜虐交織的情感線令人印象深刻。開播即登愛奇藝熱播榜第三，豆瓣評分8.0，獲得廣泛好評，被譽為年度亮眼古裝劇。

網激推「古裝權謀」陸劇3.《鶴唳華亭》

《鶴唳華亭》講述太子蕭定權與皇帝、兄弟、權臣之間的權力鬥爭，展現家國情仇。劇中蕭定權在父親的權謀制衡中堅守道德的形象令人動容。雖評價兩極，收視一般，但其深刻的人性刻畫和情感描寫獲得不少觀眾的讚譽，豆瓣評分7.5。

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網激推「古裝權謀」陸劇4.《雪中悍刀行》

《雪中悍刀行》改編自同名武俠小說，講述北涼王世子徐鳳年從紈絝子弟成長為一代大俠，最終率領北涼鐵騎抗擊北莽。劇中徐驍的深謀遠慮和父子間的權謀鬥爭令人印象深刻。雖然開播後評價兩極，豆瓣僅6.0分，但劇情複雜、人物深刻，仍受到部分觀眾的喜愛。

網激推「古裝權謀」陸劇5.《大明風華》

由湯唯、朱亞文主演的古裝劇《大明風華》講述明朝皇室的權力鬥爭和宮廷生活。劇中，朱元璋的「豬腰子臉」和朱高熾的懦弱形象引發爭議。該劇播出後評價兩極化，服化道精美，但被指不尊重歷史。儘管如此，憑借精彩劇情和精湛演技，收視率依然飆升，豆瓣評分7.5。

網激推「古裝權謀」陸劇6.《樂遊原》

《樂遊原》改編自匪我思存小說，由許凱、景甜領銜主演，講述皇太子李嶷（許凱 飾）與女將軍崔琳（景甜 飾）的愛恨情仇。劇中兩人從對立到互相欣賞，共同奮鬥，成為皇帝與皇后，令人印象深刻。許凱的腹黑皇子形象和景甜的智慧女將軍圈粉無數。雖然開播前不被看好，但口碑意外不錯，收視率逐漸攀升，豆瓣評分7.8，被稱為年度驚喜古裝劇。

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網激推「古裝權謀」陸劇7.《山河月明》

《山河月明》講述明朝第三位皇帝朱棣（馮紹峰 飾）從年少喋血沙場到最終登基稱帝的故事。劇中朱棣與妻子徐妙雲（穎兒 飾）的情感戲尤其令人印象深刻，穎兒的演技獲得觀眾讚譽。該劇開播一周內收視飆高，服裝、場景精美，豆瓣評分8.0，被譽為年度最佳歷史劇之一，成功吸引了大量歷史劇迷。

網激推「古裝權謀」陸劇8.《風起洛陽》

《風起洛陽》改編自馬伯庸的小說《洛陽》，由黃軒、王一博、宋茜主演，講述唐朝盛世時期，死囚高秉燭和百里弘毅聯手破案，揭開背後陰謀的故事。劇中懸疑情節緊湊，特別是高秉燭與百里弘毅的對手戲，令人印象深刻。豆瓣評分7.0，雖然與《長安十二時辰》相比評價略低，但仍獲得觀眾好評，服裝和場景設計也頗受讚譽。

網激推「古裝權謀」陸劇9.《長安十二時辰》

《長安十二時辰》改編自馬伯庸小說，講述唐朝上元節前夕，死囚張小敬（雷佳音 飾）受命在十二時辰內挽救長安。劇中一鏡到底的開場讓人彷彿置身盛唐，緊湊情節和權謀鬥爭令人著迷。易烊千璽的精湛演技廣受好評，服化道還原唐朝風貌。《長安十二時辰》豆瓣評分8.3，被譽為今年最佳古裝劇之一，卻因競爭激烈而收視不佳，依然獲得許多讚譽和忠實觀眾的支持。

網激推「古裝權謀」陸劇10.《天盛長歌》

《天盛長歌》改編自小說《凰權》，講述天盛王朝皇子與前朝遺孤攜手奮鬥的權謀故事。劇中，陳坤的表演剛柔並濟，特別是他在暗中謀劃的片段，令觀眾印象深刻。雖然這部劇並非正史改編，但其精湛的服裝與宏偉的場景設計獲得觀眾一致好評。豆瓣評分7.6，被譽為今年的古裝劇佳作，卻在收視上不如《延禧攻略》，反映出市場對節奏和劇情的不同需求。

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