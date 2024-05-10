女優架乃由羅「結束7年AV生涯」引退　18歲出道獲封透明感美少女

人氣女優架乃由羅近日投下震撼彈，表示自己將會引退，結束7年的AV生涯，消息一出令眾人感到震驚，傳到台灣粉絲耳裡，更有許多老司機崩潰。



架乃由羅擁有D級的好身材，甜美的容貌和清新的氣質使她被譽為「透明感美少女」，18歲出道至今，已拍過許多膾炙人口的作品，不過她近日卻在社交平台曝光一則親筆信，表示自己將在7月份引退，而引退作品也已經拍好了。她強調，雖然引退了，但AV以外的活動，也希望大家多多支持。

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架乃由羅引退消息被分享至PTT，許多資深老司機紛紛哀嚎：「哭了，希望今年TRE可以來」、「怎麼開始引退潮」、「可以來tre當告別作也不錯」。

值得一提的是，AV達人一劍浣春秋在「PLAY NO.1」透露，先前在幫忙聯繫TRE台北國際成人展來賓時，就有和架乃由羅聯繫，不過對方卻回覆：「因為她打算今年引退，再來也沒機會了⋯」可見引退早有跡象，不過這句話也可以看出她本人相當有意願赴台，只可惜在活動某些環節，主辦方與她溝通未果，最後無緣赴台。

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