昔日「神級女團偶像」疑似下海做陪酒　曾被傳做小三又被前夫家暴

前Morning娘（早安少女組）成員加護亞依被爆轉行當酒家女？據日媒《FLASH》報導，加護亞依進出一家店名與她的名字像似的酒吧，附件餐廳員工指她在該酒吧當陪酒小姐，不過加護亞依否認當陪酒小姐，表示是無酬去幫忙。



據媒《FLASH》報導，加護亞依被拍到在進入某大樓，約莫2小時後在幾名身材壯碩男子的陪同下離場，搭上計程車前往一家酒吧，在該店待了一小時左右，便再次回到酒吧。據報，該酒吧相當隱密，無法於網上搜到，且僅接待熟人。

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而加護亞依接受《集英社》訪問時，也對此事做出回應。她表示小姑新開店，她僅在熟人來時到店內無酬幫忙，並非當陪酒小姐，並稱不解為何會被當成酒家女。

加護亞依為偶像女團出身，但因未成年（未滿20歲）吸菸醜聞遭經紀公司開除，昔自曝曾試圖輕生、被爆疑似當小三遭正宮求償，曾遭第一任丈夫家暴。她重返演藝圈一度因私生活爭議不斷受影響，目前則經營YouTube頻道。

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