47歲三級片女星拍超過50部鹹片「傳下海為圈中人還債」含淚揭心聲

顏仟汶出道多年，拍攝超過50部三級片，包括《終極強姦II原始獸性」、《獸性新人類》以及《發電俏嬌娃》，傳聞她拍三級片，是為了幫前男友杜汶澤還債，但她澄清是因為父親罹患癌症才會下海。



顏仟汶後來受訪時，還提到當時拍攝過程是在「無靈魂」的狀態，甚至還一度淚崩強調，如果時光可以倒流，希望不要進入演藝圈，「回到我中一時候，努力去讀好書」，也說她現在也不會再後悔過去的事，「如果發生在現在，不會這樣，現在的我，才是真真正正的我」。而她後來沒戲可拍時宣布息影，轉行做服飾生意，並與圈外男友結婚，但卻在2018年離婚。恢單後的這幾年，開始復出演藝圈，並到大陸拍攝網路劇和接一些商演。

顏仟汶由2000年《獸性新人類》開始，幾年間拍了廿多部三級片，有指她為患癌父親籌醫藥費才當艷星。（山電影截圖）

顏仟汶早在入行初期已接拍電影，圖為參演《現代應召女郎》。（電影截圖）

當年的顏仟汶絕對有樣有身材。（影片截圖）

顏仟汶後來受訪時，提到當時拍攝過程是在「無靈魂」的狀態。（IG@sophiengan1217）

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而在顏仟汶的社群中，只見她的外表沒有太大的改變，皮膚依舊白皙透亮，IG最新貼文則寫下「悦人。不如悦己」網友也留言鼓勵她：「從前為別人活，現在為自己活，加油」、「到了我們的年紀，做自己喜歡就夠了」。

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