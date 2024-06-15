90年代香港性感女神「細女仲靚過阿媽」細數港台6大最美星二代

不少星二代都跟隨父母腳步踏入演藝圈，從小在鎂光燈下長大的歐陽三姊妹，近日也跟母親傅娟一起上陸綜。小S家基因強大，3個女兒都超漂亮，也都有往戲劇發展的可能。被吳宗憲視為「最美女兒」的吳家老三社群媒體帳號公開也美翻眾人。



這次《女人我最大》為大家整理6位「最美星二代」，每個都各有特色！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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最美星二代1.小S大女兒：許曦文

13歲就曾登上時尚雜誌的Elly許曦文，從小就擁有「超模厭世臉」讓她受到許多品牌的喜愛。她在伊藤潤二作品首度改編的華語影集《聰明鎮》中，化身「蛞蝓少女」，還原度超高。除了外貌的魅力，她去年更在韓國啦啦隊錦標賽奪下冠軍，讓台灣舞蹈界被全世界看見，當時小S更大讚：「妳們都好棒喔，媽媽已哭！」。今年1月18歲生日趴，她一身黑色洋裝，宛若埃及豔后重新降臨，再度引起網友廣泛討論。

Elly許曦文（IG@polarbearelly）

Elly許曦文（IG@polarbearelly）

最美星二代2.小S二女兒：許韶恩

小S二女兒Lily許韶恩走甜美路線，「九頭身」逆天好身材，就像舒淇加吳佩慈的綜合體，成熟外表下的天真浪漫，也讓她充滿魅力。過去她曾在採訪中表示，自己的偶像是韓國人氣女團IVE成員張員瑛，追星的同時更以她為榜樣，想和她一樣充滿正能量，也想學習韓語聽懂她說話。

小S二女兒Lily許韶恩走甜美路線 。（IG圖片）

小S二女兒Lily許韶恩走甜美路線 。（IG圖片）

最美星二代3.小S小女兒：許曦恩

小S最小的女兒「許老三」許曦恩目前才12歲，常常把媽媽氣個半死。不僅嘲諷小S是因為生下自己才能紅到現在，對外貌也很有自信：「我顏值這麼高，而且我講話又很好笑，會很多人自動就喜歡我。」日前她在大姊許曦文的生日上，獨自戴著墨鏡站在旁邊的模樣，更是笑倒一票粉絲：「怎麼很像亂入的人！」。

小S總共生咗三個女，大女許曦文，次女許韶恩，三女許曦恩。（Instagram@elly_lily_alice）

最美星二代4.吳宗憲小女兒：Olivia

吳宗憲過去採訪中提及，家裡最好看的女兒是最小的Olivia，讓身為大女兒的吳姍儒在旁邊偷偷生氣！小女兒Olivia個人Instagram公開，不只外型美麗、穿著時尚，更是一個很有想法的藝術家，目前擔任平面設計師，又辣又甜的穿衣風格，加上小鹿般的眼睛，讓粉絲們秒懂憲哥的話。

吳宗憲過去採訪中提及，家裡最好看的女兒是最小的Olivia。（IG圖片）

吳宗憲過去採訪中提及，家裡最好看的女兒是最小的Olivia。（IG圖片）

最美星二代5.王彩樺大女兒：黃于庭

「台灣濱崎步」王彩樺自從在社群上秀出女兒的系列美照，就被網友們封為「國民岳母」。大女兒黃于庭纖細小蠻腰配上甜美五官，傲人身材更有「最性感的星二代」之稱。近期黃于庭積極陪伴母親參加各種活動，年初更在《WE ARE我們的除夕夜》節目上大跳街舞，並激吻20秒引發網友討論，母女之間的好感情，讓人相當羨慕。

黃于庭憑纖細小蠻腰配上甜美五官加傲人身材獲封「最性感的星二代」。（IG＠fn_st_16813）

最美星二代6.鍾麗緹小女兒：Cayla

鍾麗緹小女兒Cayla過去曾參加中國節目《爸爸去哪兒》第四季，節目中呆外貌萌可愛，性格成熟懂事，令人記憶猶新。近期Cayla在社群媒體大方分享自己的近照，深邃的五官加上姣好的身材更成為大家的話題，直呼竟然比媽媽還美。

近期Cayla在社群媒體大方分享自己的近照，深邃的五官加上姣好的身材更成為大家的話題，直呼竟然比媽媽還美。（ig@cayla_h26）

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】