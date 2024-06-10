70年代玉女患乳癌哽咽揭近況　被身體一變化嚇壞　籲切勿諱疾忌醫

以電影《秋霞》奪下第14屆金馬影后的66歲資深女星陳秋霞，是70年代玉女歌手，紅遍兩岸三地，曾與鍾鎮濤（阿B）交往，分手後嫁給馬來西亞百億「鋼鐵大王」兼拿督鍾廷森後淡出演藝圈。近年轉行作家，近日受訪時，自曝罹患乳癌，分享對抗病魔的心路歷程。



陳秋霞因《秋霞》與鍾鎮濤戲假情真交往，但聚少離多最後以分手收場，就在她事業巔峰之際，1981年嫁給鍾廷森，逐漸淡出演藝圈，婚後兩人育有3女。陳秋霞近日接受資深媒體人汪曼玲專訪回顧2016年罹癌過程。她透露，最初是去看婦科，在醫生建議下進一步檢查，觸診發現罹患腫瘤，可能第2期接近第3期，由於外甥女是乳癌權威，就請對方診斷，最後確診乳癌。最後在香港開刀取出腫瘤，所幸沒有擴散到淋巴。

陳秋霞近日受訪自曝患乳癌，分享對抗病魔的心路歷程。（Youtube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

陳秋霞近日受訪自曝患乳癌，分享對抗病魔的心路歷程。（Youtube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

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歷經8次化療的陳秋霞哽咽透露，最初化療時，為脫髮感到驚嚇，頭髮一大把一大把的掉，直呼「很嚇人」，一度像瘌痢頭，她也安慰自己頭髮還是會重新生出來，最後仍是全數掉光，此外，臉上也長出黑斑。

頂著白髮的陳秋霞透露，是因家族遺傳才有白髮，起初都會不斷的染髮來維持明星形象，但掉髮挺過化療後，她認為長出來的頭髮有如小寶寶，反而更珍惜這些頭髮，覺得以白髮示人並非壞事，「老就是老，自己健康比較重要」。如今挺過癌症的她，也呼籲女性朋友有多多有警覺性，別因忌諱就耽誤就醫。

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