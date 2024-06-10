女星被傳2013年借醉激吻男偶像「照片外流」：我像是被陷害了

日本女星三上悠亞在香港及台灣的人氣相當高，她2023年8月自成人片產業引退後，除推出公益畫冊，日前更傳出接演港產片《一路向西2》。未料，她7日在網路節目中，驚吐過去因喝醉酒，而與前尊尼事務所（現改名為 STARTO娛樂）男星手越祐也激吻的照片外流後，因重挫演藝事業，成為了她決定下海的原因之一，如今怒喊「我被陷害了！」



三上悠亞2013年被爆出與前尊尼偶像手越祐也互動曖昧，甚至被拍下兩人激吻的照片，由於當時她還是偶像女團成員，因違反公司禁愛令重挫名聲，後離開團體改當成人片演員。

三上悠亞2013年被爆出與前尊尼偶像手越祐也互動曖昧。（IG@yua_mikami）

三上悠亞日前被傳接演港產片《一路向西2》。（IG@yua_mikami）

激吻照片外流成為了三上悠亞決定下海的原因之一。（IG@yua_mikami）

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如今，三上悠亞在網路節目中回憶此事，稱自己當初並不是隨便與男方親吻：「那不是一個隨便的親吻，沒有一定的感覺是無法親吻的，不是嗎？」更爆料當時偷拍照片的人，就是約她去參加活動的一名男性，讓她直呼：「我像是被陷害了！」

三上悠亞在網路節目中回憶此事，稱自己當初並不是隨便與男方親吻。（Ｘ圖片）

原名為「鬼頭桃菜」的三上悠亞，離開偶像團體「SKE48」後轉戰AV界，憑藉火辣身材、精緻臉蛋成為「暗黑女神」，而她2023年8月宣布引退後，則轉型為一般藝人。據了解，三上悠亞過去的片酬就十分可觀，引退後的她目前也是YouTuber、創立服裝、美妝品牌的CEO。更有媒體估算，三上悠亞的年收入至少高達2億元日幣，即使不拍攝AV影片，吸金功力也非常驚人。

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