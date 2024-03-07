河北彩花公佈新藝名「改一隻字」粉絲話好怪：本來的名字多好啊…

被讚是「三上悠亞接班人」的日本AV女優河北彩花，在台灣也擁有高人氣。沒想到，河北彩花6日晚間在社群平台宣布，她因更換經紀公司，藝名已改為「河北彩伽」。



河北彩花6日在IG、X等社群平台證實，目前已改藝名為日文讀音不變的「河北彩伽」，未來將以新藝名繼續成長，也希望能以此報答一直幫助、支持和鼓勵著她的粉絲，成為一個給予勇氣的存在，並喊話「感謝大家一直以來的支持」。

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而針對河北彩伽改名一事，台灣AV達人一劍浣春秋也在《Play NO.1》網站發文提到，自河北彩花的前經紀公司「Cruse Group」清空官網後，她已換了新的經紀公司「マインズ（Mine’s）」。而她改名的消息曝光後，許多PTT網友則留言表示：「這名字不行啊」、「不能採花了嗎」、「好怪 本來的名字多好啊」、「日文都是唸Saika」、「主要是唸法啦，日本人優先考慮日文唸法」、「彩香 彩加 彩華 都比較好...」、「山岸逢花也變成山岸綺花」、「新有菜（舊名：橋本有菜）當時就是這樣，舊的經紀公司說什麼就是不讓名」。

此外，許多日本成人片商在迎來2024年後都陸續公開過去一年來女優們的銷售成績。而日本最大成人網站「FANZA」日前也公開了2023年度的女優排行榜，第一名由已引退的三上悠亞獲得，也是她擔任女優8年以來首次在該網站的年度排名奪冠。

在台灣同樣擁有高人氣的河北彩花，2023年在FANZA的排行榜（不含DOD商品、精選輯、總集篇、促銷商品）獲得第2名的好成績，也讓部分網友認為她實力不輸三上悠亞，被譽為「三上悠亞接班人」。

日本最大成人網站「FANZA」日前公開了2023年度的女優排行榜。（FANZA、X）

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