星座專家揭20年跳辣舞影片　年齡成網民焦點：現在才意識到她快60

星座專家唐綺陽自2000年出道，橫跨綜藝領域創下亮眼成績，擁有大票粉絲支持。她9日分享自己20年前在節目上載歌載舞的樣子，引網友驚嘆「超辣」，更有不少人將焦點擺在她的年紀，直說「看不出來」。



唐綺陽在貼文中分享小編傳給她的截圖，內容是她在2004年於節目《綜藝大哥大》表演的片段。影片中，只見唐綺陽留著一頭性感長捲髮，身穿金色連身裙秀出美腿，大唱《一樣的月光》，架勢十足，引網友紛紛大呼「長得很有舒淇的味道欸」、「這個辣妹是我們的國師」；另外也有人發現，唐綺陽當年其實已經39歲，「完全看不出來啊」、「重點現在才意識到她快60」。

唐綺陽在貼文中分享小編傳給她的截圖，內容是她在2004年於節目《綜藝大哥大》表演的片段。（《綜藝大哥大》截圖）

影片中，只見唐綺陽留著一頭性感長捲髮，身穿金色連身裙秀出美腿。（《綜藝大哥大》截圖）

影片中，只見唐綺陽留著一頭性感長捲髮，身穿金色連身裙秀出美腿。（《綜藝大哥大》截圖）

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而唐綺陽本人對於這一片段，則幽默表示：「20年前瘦不拉嘰，勁歌熱舞的我，呃，差點噎到，好的，我手上的粽子放下來了……再次用早年瘦照警惕大家粽子不要吃太多喔。」

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