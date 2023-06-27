黑人陳建州傳香港出差硬上大牙 唐綺陽一句神預言震驚網民：太準
不管你信不信星象學，台灣#MeToo運動方興未艾，原以為將暫時告一段落，星座專家唐綺陽曾說「週二前八卦量更爆棚」，豈料今日就冒出大牙公開11年前曾外出工作時遭到當時老闆黑人陳建州應闖入房間差點硬上，讓網友齊嘆：會不會太神準！
【懶人包】大牙周宜霈指控黑人陳建州性騷擾「完整過程」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
唐綺陽25日在星座運勢週報提到，將有3年時間，處在「不讓人演，讓真相浮現」的狀況，同時星期二一早「水星進巨蟹」，因水雙子衝刺會導致「八卦量能更爆棚」，也提到整個6月都將是處在「業力引爆」的狀況。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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