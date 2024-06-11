58歲香港天后相隔6年出新歌　被粉絲叫做媽媽：好像多了很多孩子

天后林憶蓮經金曲獎製作人荒井十一之邀，相隔6年回歸樂壇，新歌〈是你治癒了我的孤單〉充滿溫暖力量，讓她在大陸音樂節演出時感受到粉絲滿滿的愛，忍不住笑說：「自從歌曲上線後，很多歌迷在網路上叫我『媽咪』，突然我好像多了很多孩子。」



該首歌曲收錄於荒井十一發起的全新概念合輯「不完全自救手冊」，，以「自救」為主題，圍繞現代人所面對的各種生活通病，製作陣容包含陳建騏、陳珊妮、五月天瑪莎等等，不只幕後團隊堅強，演唱者更是星光熠熠，像是金曲歌王HUSH、金曲新人洪佩瑜、金曲樂團落日飛車主唱國國（曾國宏），還有第35屆金曲獎準歌王許鈞、裘德以及準歌后蘇運瑩參與其中。

天后林憶蓮經金曲獎製作人荒井十一之邀，相隔6年回歸樂壇。（視覺中國）

林憶蓮新歌〈是你治癒了我的孤單〉充滿溫暖力量，讓她在大陸音樂節演出時感受到粉絲滿滿的愛。（視覺中國）

林憶蓮表示：「自從歌曲上線後，很多歌迷在網路上叫我『媽咪』，突然我好像多了很多孩子。」（視覺中國）

林憶蓮表示：「自從歌曲上線後，很多歌迷在網路上叫我『媽咪』，突然我好像多了很多孩子。」（視覺中國）

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許鈞提到2年前容易心慌、容易疲累且不抱任何期待，檢查發現得到焦慮症，攜手荒井十一、錄音師林克昶組成樂團「三隻狗」，在創作歌曲〈FU〉過程中療癒自我紓壓，體會到真正的「自救」。蘇運瑩嘗試與饒舌歌手Ice Paper對唱〈開關〉，唱出面對抉擇障礙的困境；裘德則跟康士坦的變化球合唱〈冰〉，歌詞由陳綺貞負責，裘德表示：「第一次挑戰音域這麼高的歌曲，我也是盡全力吶喊出來，讓自己享受痛快的過程。」

蘇運瑩嘗試與饒舌歌手Ice Paper對唱〈開關〉，唱出面對抉擇障礙的困境。（微博@乘風破浪的姐姐）

裘德則跟康士坦的變化球合唱〈冰〉，歌詞由陳綺貞負責。（FB@裘德）

裘德則跟康士坦的變化球合唱〈冰〉，歌詞由陳綺貞負責。（FB@康士坦的變化球）

裘德則跟康士坦的變化球合唱〈冰〉，歌詞由陳綺貞負責。（視覺中國）

HUSH跟落日飛車主唱國國藉由歌曲〈另外一個夢想〉傳遞緣分，HUSH說：「好幾年前在咖啡店打工，撿到一本筆記本，前陣子發現是國國的筆記本，原來我們無意間進行了交換日記。」就此冒出歌曲雛形。至於跟大陸的王OK合唱〈這條小魚在乎〉，從一條小魚的視角，尋找生命縫隙所需要的陽光，洪佩瑜表示：「學跳舞長大的我，常對自己身體處於苛刻的感受，加上老師和同儕的關係，到後來會變得很沒自信。」所有歌曲皆以數位上架，實體黑膠預計12日開放預購。

洪佩瑜表示：「學跳舞長大的我，常對自己身體處於苛刻的感受，加上老師和同儕的關係，到後來會變得很沒自信。」（FB@洪佩瑜）

HUSH跟落日飛車主唱國國藉由歌曲〈另外一個夢想〉傳遞緣分。（FB@HUSH）

HUSH跟落日飛車主唱國國藉由歌曲〈另外一個夢想〉傳遞緣分。（FB@HUSH）

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