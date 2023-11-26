林憶蓮神隱3年　經紀團隊臉書發文怒斥假帳號：這種行為不能容忍

天后林憶蓮（Sandy）近年來幾乎消失在歌壇，盛傳定居英國的她，最近一次公開露面是2020年大陸的MOMO直播17驚喜夜，另在2022年時曾替乾爹胡楓錄慶生祝賀短片，意外讓粉絲一睹偶像風采。而她的社群平台長達2年未更新，24日晚無預警發文，全因有不肖分子冒充她和粉絲互動，讓經紀團隊忍無可忍回擊。



林憶蓮經紀團隊透過她的官方臉書發文，表示近日出現名為「Sandy Lam 林憶蓮 Fans Chat」的假帳號，多次冒充林憶蓮及團隊與粉絲互動，「這種行為實在不能容忍。再次強調，我們從不曾亦不會主動向任何帳號發送私人訊息或在公開留言中邀請大家加入LINE討論。我們已經檢舉了這個假帳號，同時也感謝大家的幫助！」

+ 7

現年57歲的林憶蓮，距她上一張作品《0》問世已近5年之久，有一說是她將該張作品視為歌壇告別作，不願高調宣布封麥的她，選擇默默地淡出，當時她以《0》角逐第30屆金曲獎最佳國語女歌手獎，低調的她並未到場，最終宣布她獲獎時，由經紀人陳鎮川代為領獎。

陳鎮川當時表示：「Sandy現在除了做音樂，都在過平淡簡單的生活，連我都不容易看到她，謝謝金曲30評審做了這麼美好的決定。」昨經紀團隊難得透過她的臉書發文，提醒粉絲切勿受騙上當，讓粉絲激動表示「不如你順便講下憶蓮的動向，這是我們最關心的」、「期待Sandy公開復出的時候」、「好想林憶蓮」。

延伸閱讀：網傳王祖賢1993年被林建岳包養 許常德揭內幕：愛情來的時候…