繁花｜起底胡歌情史「歷任3大女友顏值極高」同江疏影戲假情真

胡歌去年出演陸劇《繁花》再度爆紅，劇中帥氣逼人的模樣說是男女通殺，胡歌本人也傳出了結婚生子的好消息，這讓他過往的情史被大家拿出來廣泛討論，這次就為大家分享他情史吧！



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江疏影

2014年胡歌與江疏影合作《旋風十一人》假戲真做，雖然兩人並沒有在一起很久，但那部作品卻成為胡歌的情感戲巔峰。江疏影學習藝術體操出身，2017年英國政府在中國發起「靈動青春」的交流活動，江疏影成為該活動的青年形象大使，並親自接待英國首相，實在太厲害啦！今年來她也出演多部影視作品都有不錯的成績，知名度也提升許多。

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薛佳凝

胡歌在節目《魯豫有約》中曾提及薛佳凝，並低頭拭淚表示她真的是很好！兩人因拍攝《天下無雙》認識，2006年胡歌發生的嚴重車禍，右半臉接近毀容，薛佳凝也甘願放下工作全心照顧他，並吃素1年，天天燉湯給他喝。胡歌坦言當年是因為自己的不成熟才害兩人分開，薛佳凝近期在《神隱》中飾演鳳淵，亮麗的美貌與演技圈粉無數！

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黃曦寧

接下來這位黃曦寧就是胡歌的老婆啦！黃曦寧過去曾是胡歌的服裝助理，後來晉升成執行經紀人，在胡歌身邊待了8年之久，最後在去年成為了夫妻並育有一女。而粉絲們一定也對這號人物一點也不陌生，2019年因某次活動讓胡歌穿鬆垮的褲子現身，粉絲直呼醜到炸並大罵黃曦寧是「廢物造型師」，沒想到過了4年直接變成罵不起的人物！

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