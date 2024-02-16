盤點《仙劍奇俠傳》6部電視劇　胡歌劉亦菲都演過李逍遙趙靈兒？

《仙劍奇俠傳》系列電視劇翻拍於同名人氣「電玩」，自2005年胡歌版《仙劍奇俠傳》打開仙俠劇市場，就成為仙俠劇的長壽系列；2024年首月《仙劍四》與《仙劍六祈今朝》先後兩天開播，更有平台打出《仙劍》一、三、五「限免」福利，讓全網再掀起《仙劍奇俠傳》風潮！統整《仙劍》系列的故事背景與順序，精彩看點揭開經典仙俠劇魅力！



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《仙劍奇俠傳》

又名《仙劍一》，於2005年播出，由胡歌飾演男主李逍遙、劉亦菲飾演女主－女媧後人趙靈兒、安以軒飾演女二林月如，還有台灣演員劉品言、彭于晏參演；改編自大宇資訊的人氣電玩《仙劍奇俠傳》，遊戲粉絲眾多，熱播當下轟動一時，加上胡歌機靈的少年氣與劉亦菲清純的少女模樣，角色是還原度超高，成為仙俠劇中的不敗經典。

《仙劍》又見逍遙

《仙劍》又名《又見逍遙》，是《仙一》故事再次翻拍，由新一代演員何與飾演李逍遙、楊雨潼飾演趙靈兒、徐好飾演林月如，故事述說少年英雄李逍遙，守護女媧後人趙靈兒，擊敗拜月教、拯救人間；於首次翻拍《仙一》的胡歌版相差16年，在舊版壓力下，不管是選角還是改編都充滿挑戰，讓粉絲期待播出。

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《仙劍奇俠傳三》

《仙劍三》於2009年播出，由胡歌再回歸《仙劍》系列，飾演男主景天；故事年代為《仙劍一》的50年前，述說女媧一脈與蜀山派的淵源，以及景天、雪見（楊冪 飾）、徐長卿（霍建華 飾）、紫萱（唐嫣 飾），四個主人公的前世今生，以及背負的責任；高顏值高演技的四位主演，更引領《仙劍》系列紅到戲外，成為仙俠劇指標，與《仙一》被列為必追經典。

《仙劍雲之凡》

《仙五》又名《仙劍雲之凡》，於2016年播出，接續蜀山背景的故事，少年姜雲凡（韓東君 飾）個性義薄雲天，並與幽冥界二皇子龍幽（鄭元暢 飾）交好，結伴蜀山派修行，意外揭開身世，身為妖王之子，在親情、愛情間拉扯，最後選擇守護人間。《仙五》想再創《仙劍》系列高峰，但因服化、選角都不如預期，無法延續《仙一》、《仙三》的光環，實屬可惜。

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《仙劍四》

《仙劍四》述說因為父母隱居、在山林長的少年雲天河（陳哲遠 飾），有一日在狩獵時邂逅少女韓菱紗（鞠婧禕 飾）闖進父母的墓中，最後一同下山查探父母的過往，得知父母印居的真相；《仙劍四》故事已非蜀山背景，轉以崑崙山瓊華派為主，由《偷偷藏不住》陳哲遠、《花戎》鞠婧禕主演，高顏值主演搭配精緻動畫，畫面十分吸睛。

《仙劍六祈今朝》

《祈今朝》述說身世不明的越今朝（許凱 飾） 、越祈（虞書欣 飾），以兄妹相稱、一起尋找身世，因為遇上洛家主洛昭言（萬鵬 飾），揭開身世之謎，並發掘一段因「神農九泉」的搶奪引發的恩怨；由許凱、虞書欣主演，飾演宿命感偽兄妹、CP般配又好嗑；許凱更是一人分飾兩角，一個世故少年、一個沉穩大夫，演繹出不同氣質，兩大看點博得好評。

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