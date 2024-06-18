張學友演唱會「未痊癒頂硬上」認表現差　曾寶儀一原因睇騷睇到喊

張學友日前因感染RSV病毒停辦3場演唱會，16日晚間舉行《張學友60+世界巡迴演唱會》台北站最終場，更稱15日當晚的演出是所有場次表現最差的一場，雖然有痰，但整體依舊是高水準表現，瑕不掩瑜。曾寶儀16日也參加演唱會當歌迷，自爆在台下看到哭。



張學友日前因感染RSV病毒停辦3場演唱會。（資料圖片）

張學友16日晚間舉行《張學友60+世界巡迴演唱會》台北站最終場。（視覺中國）

張學友昔日靚相。（視覺中國）

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曾寶儀16日在看完張學友的演唱會後，自爆在台下看到哭出來：

絕對是我最難忘的張學友演唱會。一開始會為他身體還沒完全恢復，但還是得上台唱歌感到心疼，但唱著唱著，我突然意識到，我見證了這輩子都沒想到會遇到的張學友，一個在他看來可能不是一百分，但對我來說卻是一個完整的張學友。有點脆弱有點可愛，十分努力，十分真實

曾寶儀16日在看完張學友的演唱會後，自爆在台下看到哭出來。〈視覺中國〉

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曾寶儀透露，這周末哭了三天，除了看了《鬼怪》14集跟劇中的金高銀大哭了一場外，週六還去看了口碑爆棚的《勸世三姐妹》，一邊看一邊哭；而16日晚間則是參加了張學友的演唱會感動到哭出來：

因為他對自己要求太高，我可能這輩子都不會再有機會遇到『不是完美』的張學友，但我今天收集到一個好『人』的張學友，原來他跟我們一樣，讓我好安心

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