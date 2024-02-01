張學友台北演唱會開9場騷勢掀撲飛潮　盼打破胡楓紀錄唱到90歲

「歌神」張學友去年展開「60+」世界巡演，一如既往唱跳俱佳，演出大獲好評，尤其招牌一字馬更引人津津樂道，消息指張學友將於5月31日起連跨3周在台北小巨蛋舉辦9場演唱會，屆時勢必又是一場搶票大戰。



張學友上周末剛結束「60+」世界巡演福建站6場演出，休息近1個月與家人團圓過年，本月23日在上海繼續巡演行程，陸續還有北京、重慶等場次，按照行程規劃，台北站檔期為5月31日、6月1、2、7、8、9、14、15、16日，連續3周9場打破他上次2周、6場的紀錄，足以見證他寶刀未老。

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目前他的「60+」巡演累計演出場次96場，由於來自世界各地邀約不斷，有望打破上套巡演233場紀錄，張學友先前在香港站興奮開出支票：「我的目標是打破修哥（胡楓）的紀錄，90歲還開演唱會。希望我到90歲的時候仍然可以拿著麥克風唱歌。」並且表示自己不需要退休，喊話「唱歌就是我最喜歡做的事」。

此外，這是他的第10次個人演唱會，因此想跟粉絲分享一些特別的創作和音樂，才產生集管弦樂、流行樂和現代芭蕾舞於一身的精彩內容。

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